“Io ho fallito”: Samantha de Grenet ammette la verità | Non ha usato mezzi termini

Samantha De Grenet lo ha finalmente ammesso, il fallimento è duro da accettare: i lettori sono estremamente scioccati.

La show girl ed ex modella italiana Samantha De Grenet si è aperta al pubblico durante un’intervista a un settimanale, ammettendo il suo fallimento.

Lo ha scritto, in realtà, in un post su Instagram in cui ha pubblicato la foto dell’intervista, che è stata letta da tutte le persone che l’hanno apprezzata o odiata durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, grazie al quale era tornata ad essere sulla cresta dell’onda.

Infatti, De Grenet era arrivata fino alla semifinale, quando era stata poi eliminata attraverso il televoto, del reality della casa di Cinecittà.

Samantha ha lavorato anche come conduttrice televisiva, in particolare possiamo ricordare il suo lavoro sul piccolo schermo nei programmi Le ricette di Natale – a prova di Chef o Come mi voglio. La conduttrice, però, è famosa soprattutto per le sue partecipazioni ai reality: il GF, infatti, è solamente l’ultimo di una serie che comprende La Talpa e L’Isola dei Famosi.

Il fallimento di Samantha

Samantha ha pubblicato un post Instagram in cui ha voluto inserire una foto di una pagina del settimanale Chi che la riguarda. Nella foto sul giornale sono presenti lei, il figlio Brando e il loro cane – un golden retriever dall’aspetto simpatico.

La conduttrice ha avuto un figlio, Brando appunto, dalla sua ultima unione sentimentale che dura da anni con l’ingegnere Luca Barbato, con il quale si è sposata nel 2005 e di nuovo nel 2015 dopo una separazione. Nella didascalia del post De Grenet svela il suo più recente fallimento.

De Grenet in tutta onestà

“Solo gli amici di Chi sono riusciti laddove io ho fallito…”, scrive Samantha nella didascalia al post, “convincere Brando e Bdog a posare con me per questo bel servizio fotografico oggi in edicola…”. La confessione di Samantha è cristallina: ovviamente non è facile per nessuno, si immagina, costringere un cane e un giovane ragazzo a posare con la propria mamma, nonostante la notorietà di Samantha De Grenet.

“Grazie @azzurradellapenna per la bella chiacchierata, a @gianlucasarago per le meravigliose immagini e ad @ariannafares_makeupartist per essersi superata!”, ringrazia entusiasta De Grenet. Ovvio che la star utilizzi una forma ironica parlando di fallimento, essendo le vere sconfitte della vita ben altre.