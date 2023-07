“Sono addolorato”: Gerry Scotti, grande amarezza dopo la ‘rissa’ | È arrivata la parola fine

L’amarezza di Gerry Scotti è davvero molto grande dopo la rissa che si è consumata negli ultimi tempi. Arriva la parola fine

Gerry Scotti è uno dei conduttori più apprezzati del panorama Mediaset. Si è fatto conoscere alle nuove generazioni con il programma Tu si que vales.

Di recente, è diventato nonno per la seconda volta e ha detto: “Prendere in braccio Pietro è stata un’emozione intensa, ma anche molto più controllata rispetto a quando presi per la prima volta Virginia.

Sono felicissimo per mio figlio, perché io son figlio unico e lui anche. Entrambi, in modo diverso, abbiamo sentito il peso di questa unicità e adesso sono felicissimo che lui e Ginevra abbiano due bambini. Adesso spero nel terzo nipotino o addirittura nella coppia di gemelli”.

Il conduttore è tuttavia deluso da una rissa avuta con un’altra persona del mondo dello spettacolo. Ecco che cos’è successo…

La rissa che ha coinvolto Gerry Scotti

È rissa virtuale tra Fedez e Gerry Scotti. Infatti, il presentatore Mediaset continua a mandare frecciatine a Fedez, dopo la sua partecipazione al podcast Muscio Selvaggio, avvenuto circa un anno fa. La questione è nata dal fatto che Fedez non sapeva chi fosse Giorgio Strehler, il famoso regista teatrale e fondatore del Piccolo Teatro di Milano.

Dopo l’intervista, Gerry Scotti disse che purtroppo tra i giovani c’era moltissima ignoranza poiché non sanno la loro stessa storia. Inoltre, di recente ha detto su TikTok, riferendosi all’abbandono di Luis Sal del podcast: “È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”.

L’accusa di Fedez e la risposta di Gerry Scotti

Fedez ha deciso di rispondere a tono, rivolgendosi direttamente a Gerry Scotti: “Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore… è venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima, io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un’intervista in cui mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, quel giorno in cui io lo dissi le ricerche su Strehler su Google si impennarono. Quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler”:

Gerry Scotti ha detto che tra lui e il rapper non c’è stata in realtà nessuna discussione. Ha poi affermato: “Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui”.