Mara Venier, avete visto che casa possiede la conduttrice? Un gioiello nel cuore di Roma

Mara Venier vive al centro di Roma, in un attico con vista panoramica che lei mostra orgogliosa sui social.

Conduttrice simbolo della Rai, considerata da tutti la vera “Signora della Domenica”, Mara Venier è la protagonista indiscussa del fine settimana del primo canale del Servizio Pubblico.

Amatissima dai fan che la seguono in televisione e sui social, la Venier ama avere con tutti loro un contatto continuo e diretto.

E, proprio tramite la sua pagina Instagram racconta spesso la sua quotidianità, condividendo momenti direttamente dalla sua lussuosissima casa di Roma.

Mara Venier, l’attico nel cuore di Roma

Originaria di Venezia, Mara Venier è da anni residente a Roma, città che l’ha adottata e nella quale lei ama vivere. Proprio nella Capitale, la conduttrice ha acquistato un attico con vista panoramica su Piazza Venezia. I dettagli della sua lussuosa abitazione sono spesso mostrati sui social, dove zia Mara ama condividere momenti della vita privata insieme al marito Nicola Carraro, i nipoti e gli amici.

Dalle foto condivise su Instagram, si mette in evidenza lo stile classico che contraddistingue l’attico romano di Mara Venier. Grandi spazi luminosi con un doppio salone accogliente e arredi confortevoli: sono questi gli ambienti che vengono spesso mostrati e dove si notano i poster di Marilyn, i vasi di Venini e tante fotografie e ricordi della vita di Mara Venier. Tutto ruota attorno alla terrazza panoramica, che Mara Venier preferisce pulire personalmente ogni mattina e dove spesso si mostra in moltissimi scatti e video social. Dal terrazzo, inoltre, si possono notare la maestosità dell’Altare della Patria, dei Fori Imperiali e i tetti della città: un privilegio solo per pochi!

I dettagli della casa di Mara Venier

Lo stile dell’attico di Mara Venier è tendenzialmente classico, ma non mancano complementi d’arredo che rendono tutto più allegro e moderno. Uno tra tutti è il manichino a forma di maggiordomo che lei ha disposto proprio all’ingresso dell’appartamento: quest’ultimo accoglie gli ospiti con tanto di corona e naso rosso e, tempo addietro, fu motivo di discussione da parte di chi credeva si trattasse di un vero maggiordomo.

L’appartamento della Venier, inoltre, è caratterizzato da altri complementi d’arredo come una lampada a forma di corno porta fortuna, tantissimi vasi e cimeli, e un ritratto luminoso della conduttrice realizzato dall’artista Marco Lodola: un’opera pop che rappresenta Mara Venier con un corno napoletano rosso contro il malocchio.