Flavio Insinna, la casa del conduttore è un qualcosa di incredibile | Se non l’hai mai vista resterai a bocca aperta

La casa di uno dei conduttori più amati della Rai ha qualcosa di davvero incredibile. È molto bella e ti farà restare letteralmente senza fiato.

Flavio Insinna ha dato l’addio definitivo alla Rai, nonostante fosse davvero apprezzato dal pubblico italiano grazie alla sua simpatia e spensieratezza.

Era ormai al timone dell’Eredità dal 2018, quando prese il posto dell’amico e collega Fabrizio Frizzi. Prima aveva avuto qualche problema con Affari tuoi ma poi gli ascolti di questo quiz game erano migliorati decisivamente. Tuttavia, ora è finito anche lui tra le voci di esubero della Rai.

Il conduttore ha portato a termine la trasmissione con l’ultima puntata del 18 giugno e ha voluto fare un commovente addio ai suoi fan.

Potrà ritirarsi per un po’ a vita privata nella sua bellissima casa romana. L’hai mai vista? È da restarci a bocca aperta. Scopriamo qualcosa di più su questa incredibile dimora.

La bellissima casa di Flavio Insinna: da restare a bocca aperta

La casa di Flavio Insinna è dominata da uno stile all’insegna del minimalismo, non ha molti mobili ma quelli che ha sono di gran gusto e finemente scelti, così come anche i tappeti e i quadri. Il soggiorno ha uno stile classico, dominato da questo bellissimo parquet scuro.

Gli ambienti sono degli open space molto luminosi che il padrone di casa divide con i suoi animali domestici. Infatti, il conduttore è single e per questo predilige uno stile più spartano.

L’addio di Flavio Insinna ai telespettatori Rai

Non tornerà il prossimo anno in trasmissione Flavio Insinna che è finito anche lui tra i conduttori tagliati via dalla Rai, come era già successo a Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Serena Bortone. Flavio Insinna si è congedato dai suoi fan con un commovente saluto: “È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi: sembra mille anni fa i Mondiali di calcio, le puntate medie, lunghe, corte, storte, rigori, e voi c’eravate sempre. La guerra che c’è ancora e voi c’eravate sempre. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre e ci siete sempre”.

Ha poi aggiunto: “Quindi io ringrazio tutte, tutti quelli che rendono possibile L’Eredità e il grazie gigante è quello per voi. Se mi dovessero chiedere non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità, la mia eredità siete voi. La vostra voglia di essere qua, comunque, sempre, con la piaggia, con il sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, la fedeltà, l’amicizia, la voglia di giocare, di partecipare tutti insieme. Se mi dovessero chiedere ‘ma qual è la tua eredità?’ è quella frase là, quella bellissima: ‘Flavio, tu ceni a casa mia’. Grazie, grazie, grazie, davvero, con tutto il cuore. Grazie, voi cenate nel mio cuore”.