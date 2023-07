Justine Mattera, grida disperate all’alba: “Respirava con fatica” | Ecco cos’è successo

Paura all’alba per Justine Mattera: la showgirl svegliata dalle grida disperate. Ecco cosa è accaduto.

Justine Mattera è uno dei volti noti del piccolo schermo. Divenuta popolare per il matrimonio del compianto conduttore Paolo Limiti, si è poi fatta strada autonomamente negli studi tv.

Showgirl e attrice, si è divisa nel corso della carriera tra televisione, teatro e cinema, diventando protagonista di numerosissimi spettacoli teatrali.

Seguitissima anche sui social, la Mattera ha raccontato ai suoi fan un drammatico episodio che l’ha coinvolta e svegliata, impaurita, alle prime luci dell’alba.

Justine Mattera, le grida disperate

Con un account Instagram da più di 500mila follower, Justine Mattera è seguitissima dai fan che ne apprezzano la bellezza e le iniziative. Da sempre amante degli animali, la showgirl nata a New York nel 1971, è stata spaventata alle prime luci dell’alba dalle grida disperate del suo amato gatto Tino. “Mi sono svegliata alle 5:00 al grido disperato di un gatto – mio!”, ha scritto lei su Instagram a corredo di alcuni scatti in cui mostrava il suo amico a quattro zampe e l’arma che stava per ucciderlo.

“Si è impigliato la testa provando ad entrare in casa dalla porta finestra che era aperta a compasso e respirava con fatica quando, cadendo dalle scale, sono arrivata da lui – ha continuato a raccontare la showgirl – . Con difficoltà e 100 graffi sono riuscita a liberarlo. Ora sta bene ma è parecchio rallentato. Vediamo che dice il veterinario”. I fan di Justine Mattera l’hanno subito rassicurata sullo stato di salute del suo amato gatto ricordandole, però, che le porte finestra vasistas sono molto pericolose per gli animali.

Justine Mattera e la passione per gli animali

Justine Mattera non ha solo il gatto Tino cui dedicarsi. La showgirl americana e ormai adottata dall’Italia non si dedica solo a lui, ma anche ad altri animali che popolano il suo appartamento. Ospite di Dalla parte degli animali, aveva presentato il suo cocker inglese di 10 anni, Piper, a cui la Mattera è molto legata e a cui dedica molto del suo tempo libero.

La passione di Justine per gli animali è condivisa anche dal marito della showgirl, l’imprenditore Fabrizio Cassata, che ha sposato nel 2009 e da cui ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent. I due condividono spesso immagini social insieme ai loro amici a quattro zampe che sono ormai parte integrante della famiglia e con cui condividono momenti all’insegna del divertimento e del relax.