Maria Grazia Cucinotta, retroscena sulla carriera: “È grazie a lui” | Il merito è di un uomo

Il merito della carriera di Maria Grazia Cucinotta, oltre che del suo grande talento, è di un uomo. È lei stessa a rivelarlo con queste esatte parole…

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più apprezzate sul panorama cinematografico internazionale. Ha esordito davvero giovanissima, lottando con tante difficoltà.

L’attrice è dislessica e lo ha rivelato in una recente intervista. Ha dovuto combattere con un grosso senso di inadeguatezza.

Ha raccontato: “Ero dislessica e con problemi di pronuncia: i difetti ti rendono unica, ma lo capisci dopo. La dislessia esplode nei momenti di ansia, quando sono al centro dell’attenzione. Ho 54 anni e cambio regolarmente le finali delle parole”.

Inoltre, di recente ha fatto una rivelazione pubblica che riguarda la sua carriera. Ha infatti ringraziato quest’uomo per l’aiuto iniziale che le ha permesso di diventare quella che è oggi.

Maria Grazia Cucinotta rivela un retroscena sulla sua carriera

Maria Grazia Cucinotta è davvero molto legata alla sua famiglia e infatti non perde occasione per dedicare un pensiero a qualcuno dei suoi familiari. In particolare è unitissima a suo fratello Gaetano. L’uomo le è sempre stato accanto e l’ha supportata all’inizio della sua carriera, accompagnandola ai provini. I due si assomigliano moltissimo.

L’attrice ha pubblicato uno scatto sui social con il fratello dove ha rivelato un interessante retroscena sulla sua carriera. Ha infatti confessato: “Ho iniziato a lavorare grazie a mio fratello che mi accompagnava a fare i provini appena arrivata a Milano… sono passati anni e mi sento fortunata ad averti sempre accanto fratellino mio”. Inoltre, poco tempo fa aveva detto: “La fortuna di avere un fratello accanto (anche quando rompe) con il quale sono cresciuta e fatto i primi passi”.

Il provino che le ha cambiato la vita

La svolta nella carriera di Maria Grazia Cucinotta è arrivata sicuramente con il film Il postino di Massimo Troisi. L’attrice ha raccontato così la sua esperienza sul set: “Mi ha insegnato la semplicità. ‘Fai quello che fai nella vita’, voleva la verità. La mia inesperienza regalava un lato selvaggio al personaggio di Beatrice”.

Inoltre venne a conoscenza del provino grazie a Nathalie Caldonazzo che all’epoca era fidanzata con Massimo. Ha detto: “Sono venuta a conoscenza del provino grazie alla mia amica Nathalie che era fidanzata con Massimo. Mi disse: vai. C’erano centinaia di ragazze per trovare Beatrice. Ma io venivo da una famiglia umile, di postini veri. Dopo il film invece ero frastornata dal successo”.