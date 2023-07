Maria De Filippi tenerissima insieme a lui: si tratta di amore vero | Conduttrice al settimo cielo

Tutta la tenerezza di Maria De Filippi espressa attraverso il suo vero amore: la conduttrice come non l’avete mai vista.

Maria De Filippi è per tutti la “queen” indiscussa del piccolo schermo: conduttrice di punta di Mediaset, non sbaglia mai un colpo con i suoi programmi.

Al timone di Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici, la De Filippi ha deciso di riportare sul piccolo schermo anche Temptation Island dopo un anno di stop e le polemiche dei fan incalliti.

Ma per lei non esiste solo il lavoro e, soprattutto in estate, si gode il sole e le vacanze insieme al suo grande amore: le immagini immortalate da Chi sono tenerissime.

Maria De Filippi, prima estate senza Maurizio Costanzo

L’anno appena trascorso è stato uno dei più difficili per Maria De Filippi, costretta ad accettare la morte improvvisa del marito Maurizio Costanzo. Tornata a lavorare a distanza di una settimana dal gravissimo lutto che l’ha colpita, si è circondata degli amici e dei parenti più fidati per superare il dolore. Così, terminate le registrazioni dei suoi programmi invernali, Maria De Filippi ha trascorso alcuni giorni di tranquillità tra la Sardegna, dove hanno registrato Temptation Island, e la provincia di Grosseto. Qui si è rifugiata nella villa di Ansedonia per vivere la prima parte delle vacanze all’insegna del relax, del mare e delle sue più grandi passioni. E, proprio una di queste, si è risvegliata nel corso dei mesi estivi e la conduttrice si è mostrata insieme al suo vero amore.

Da sempre amante degli animali, la De Filippi ha riscoperto dopo la morte di Maurizio Costanzo l’amore per i cavalli. L’equitazione è sempre stato uno degli hobby principali della conduttrice Mediaset che, però, negli anni aveva preferito mettere da parte. Nel corso della settimana di vacanza ad Ansedonia, però, il settimanale Chi ha immortalato Maria affettuosissima con il suo destriero.

Maria De Filippi riscopre la passione

“Maria De Filippi: siamo a cavallo – ha scritto il rotocalco di cronaca rosa sulla pagina Instagram mostrando alcuni scatti della De Filippi in vacanza – .In vacanza all’Argentario la conduttrice rispolvera una passione antica che di nuovo la travolge: l’equitazione. Tanto che trascorre ore con il suo adorato destriero che si chiama Overseas. E con lui ritrova il sorriso e la voglia di tenerezza”.

Per la prima estate senza Maurizio Costanzo, dunque, pare che Maria De Filippi abbia deciso di rifugiarsi tra i suoi affetti sicuri: gli amici, i parenti e colleghi più vicini, e i suoi amatissimi amici a quattro zampe. Non mancano, inoltre, per lei gli impegni di lavoro.