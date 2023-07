“Gente di…”: Armando Incarnato ha detto basta | Stavolta si è stancato davvero

Dopo un anno molto pesante fatto di attacchi e illazioni, Armando Incarnato si è davvero stancato e ha voluto dire basta. Ecco le dichiarazioni del cavaliere napoletano.

Quest’ultima stagione di Uomini e Donne è stata molto intensa e ha generato molte polemiche sui social network, oltre che in studio.

Infatti, spesso i toni non sono stati proprio pacati e ci sono state tante liti tra corteggiatori, tronisti e opinionisti. Qualche volta si è addirittura trasceso anche se non è stato mostrato durante la messa in onda.

Uno dei protagonisti indiscussi di questo anno televisivo è stato sicuramente Armando Incarnato, spesso al centro del ciclone per quanto riguarda le polemiche che si sono viste.

Inoltre, continua a suscitare scandalo, anche se la trasmissione è finita ormai da qualche mese. Infatti, ha di recete perso le stessa e ha voluto dire basta. Ecco cos’è successo all’imprenditore napoletano.

Armando Incarnato non ce la fa più e perde le staffe

Armando Incarnato si è stancato dopo l’ennesima critica da parte del web e ha deciso di dire basta. Infatti, sui social network ha iniziato una lunga invettiva contro gli utenti. L’uomo ha detto: “Ovviamente la gente ha sempre da dire, diciamo che a me fa anche un po’ piacere smentire la gente di… o per gelosia o invidia hanno sempre da dire qualcosa sulla mia persona, o per lo meno vogliono sempre insinuare qualcosa”.

Tutto era partito da una storia in cui si trovava in moto, seguita da un’altra in cui si trovava in macchina. Alcuni utenti hanno scritto: “Quanto sei falso, sei partito con la moto ora metti la storia con la macchina”. A quel punto, lui non ci ha visto più e ha voluto dichiarare: “La macchina era qui. Amo smentirvi, anche se fosse così ma a voi cosa ve ne fott*, quando vado in vacanza amo avere tutti i confort e le comodità, il problema vostro qual è, anche se ho messo una storia che non è di oggi a voi cosa cambia”. La reazione è stata molto forte perché quest’anno è stato continuamente vittima di accuse.

Le accuse di un utente

Un utente ha definito Armando Incarnato il “Corona dei poveri”. Questo ha fatto molto arrabbiare l’imprenditore che ha risposto: “Secondo me tu hai le idee un po’ confuse. A chi mi hai paragonato? Io non sono uno che nella vita pur di arrivare a…è disposto a tutto altrimenti ora ero Steve”.

Inoltre, ha aggiunto: “Se tu nella tua vita avessi metà di quello che ho io saresti un uomo ricco. Però purtroppo è così. A chi tanto e a chi niente. A te è stata data l’invidia, a me è stato dato tutto il resto”.