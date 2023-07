“Senza te…”: Francesco Oppini commuove tutti | Il messaggio è per la mamma

Francesco Oppini commuove tutti con un tenerissimo messaggio per la mamma Alba Parietti.

Figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, Francesco ha sempre vissuto all’ombra dei genitori tanto da intraprendere una carriera diversa da quella di entrambi.

Venditore di automobili, Francesco Oppini si è poi fatto strada nel mondo dello spettacolo come commentatore sportivo, ha poi preso parte ad una delle edizioni di maggiore successo del Grande Fratello Vip ed è stato opinionista di Oggi è un altro giorno.

Seguitissimo sui social, Oppini junior racconta spesso lati inediti della sua vita da figlio di, e l’ultimo messaggio per la mamma Alba ha commosso tutti.

I rapporti tra Francesco Oppini e Alba Parietti

Innamoratissima del figlio Francesco, Alba Parietti si è sempre raccontata come una madre molto apprensiva e a volte eccessivamente presente nella vita del figlio. I loro rapporti, tuttavia, non sono sempre stati ottimi. “Abbiamo due caratteri molto simili. Lei a volte è ingestibile – aveva raccontato lui al Gf Vip – .La mia paura è di fare una famiglia e avere discussioni per colpa di mia madre”. Francesco, inoltre, aveva confermato al settimanale Chi quanto fosse stato difficile per lui avere una madre famosa e, quindi, diversa dallo stereotipo della mamma.

“Ho sofferto i pregiudizi stupidi e inumani alle scuole elementari, quando i miei compagni venivano a farmi vedere le copertine dei giornali in cui c’era mia mamma con i suoi fidanzati: non poteva venire dai bambini, era opera dei genitori. Ed era la cattiveria più meschina, ero piccolo – aveva confidato – . Mi è pesato, a un certo punto, avere una mamma che non era una mamma”. Con il passare del tempo, tuttavia, i rapporti tra Francesco e Alba Parietti sono radicalmente cambiati e, a dimostrazione di ciò, è arrivato il messaggio che Oppini ha voluto condividere sui social in occasione del compleanno della conduttrice.

Francesco Oppini, il messaggio per la mamma

“A mano a mano, adesso e per sempre. Auguri mamma, senza te non esisterebbe vita”, ha scritto Oppini a corredo di uno scatto che lo vede in passerella insieme alla mamma che lo scorso 2 luglio ha compiuto 62 anni. E, superata la soglia dei 60 anni, la Parietti continua ad essere una delle donne più belle e ricercate del mondo dello spettacolo.

Con il cambio della dirigenza Rai, infatti, Alba è tornata sul piccolo schermo con un programma tutto nuovo: Non sono una signora. “Appena sono arrivati i nuovi, si è sbloccato il mio show Non sono una signora, dal 29 giugno, cinque prime serate su Rai2 – ha detto lei in una intervista per il Corriere della sera – . Quindi bene, forse tutto questo bacchettonismo non c’è”.