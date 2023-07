Rudy Zerbi, cuore distrutto per il critico musicale: “Abbandonato” | Il gesto è da brividi

Il temibile Zerbi, giudice temuto da molti concorrenti, si apre al pubblico confessando il suo lato tenero.

Rudy Zerbi ha lavorato per anni dietro le quinte di diversi programmi Mediaset, finché non ha deciso di mettersi lui stesso sul palco nelle vesti di giudice.

Infatti, Zerbi è tra i giudici più duri di Amici di Maria De Filippi, e ha assunto il medesimo ruolo anche in Tu Sì Que Vales, il talent stile Italia’s Got Talent con Belen Rodriguez.

La veste di giudice impietoso, a quanto pare, gli si addice, e nessuno direbbe mai, un po’ come per Alessandra Celentano, che abbia un lato un po’ più soffice sotto quella scorza dura che probabilmente si è creato negli anni.

Il suo personaggio, quello di Zerbi, vive un po’ di per sé. Non è del tutto recente ed eccezionale la costruzione di questo tipo di maschera: lo stesso è avvenuto, ad esempio, con Carlo Cracco, lo spietato giudice di Masterchef Italia e Hell’s Kitchen Italia. Zerbi sta perdendo colpi: ha pubblicato una storia su Instagram che svela il suo lato migliore.

Un Rudy più umano

Rudy Zerbi si è aperto attraverso il social Instagram. Già durante un’intervista era stato beccato in lacrime quando si è parlato dei suoi figli in un’intervista a Verissimo.

Zerbi ha pubblicato una fotografia di un orsacchiotto di peluches con un cuore tra le zampe, lasciato sul ciglio di una strada, accanto a un cassonetto.

Abbandonato

“Abbandonato” scrive Rudy Zerbi sulla foto che pubblica nelle sue stories di Instagram. L’orsetto sembra in attesa, come se aspettasse qualcuno che lo venga a riprendere, e attende con il cuore in mano. Chissà che Rudy Zerbi non si sia in qualche modo immedesimato nello sfortunato peluches, abbandonato, magari in favore di un nuovo arrivato, che odora di nuovo ed è pronto a riprendere il ciclo e a far felice il bambino predestinato.

O forse Zerbi ha pensato proprio ai suoi figli, quei figli per i quali ha pianto durante la sua intervista a Verissimo davanti a una Toffanin assai sorpresa. Certo, i ragazzi e le ragazze di Amici, ad esempio, si prendono il lato peggiore di Zerbi, che non manca mai di rivolgersi in modo brutalmente critico ai partecipanti. Speriamo che riservi un po’ della dolcezza dimostrata per l’orsetto anche per i prossimi ballerini e cantanti non professionisti.