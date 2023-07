Temptation Island, ecco quanto guadagnano davvero i partecipanti | L’ex volto ha sputato il rospo

Incredibile, finalmente ha confessato: rivelato il compenso dei partecipanti al famoso Reality estivo Temptation Island.

Temptation Island va in onda da qualche anno, con una pausa che fece molto arrabbiare i fan del programma, ritornato finalmente nel 2023.

Nel corso del reality, di cui fu fatta anche una versione Vip, alcune coppie vengono divise: le donne in un villaggio e gli uomini in un altro.

Divisi nei due villaggi, distanti tra loro, con l’impossibilità di comunicare in nessun modo – se non chiedendo un falò di confronto – i membri della coppia vivono 21 giorni di vacanza insieme a tentatori e tentatrici, il cui compito è mostrarsi disponibili a intrecciare una storia o, comunque, a star vicino ai e alle “concorrenti”.

Nel famoso “pinnettu”, i partecipanti sono sottoposti a una sorta di tortura: devono vedere video dei loro partner che “se la spassano” con tentatori e tentatrici, che possono spingersi anche oltre, a loro discrezione. Ma quanto vengono pagati i partecipanti a Temptation Island? Finalmente qualcuno ha parlato, sappiamo la cifra esatta.

Il mestiere di tentatrice

A quanto pare, una delle tentatrici sarebbe uscita allo scoperto per smentire alcune voci secondo le quali per avere quel ruolo gli sarebbero corrisposti 1800- 2500 euro mensili.

Si tratta della ex tentatrice Ilaria Gallozzi, che spiega che, in realtà, tentatori e tentatrici percepiscono un compenso giornaliero e non mensile, e si spinge tanto in là da rivelare la cifra esatta.

Gallozzi: “molte cose non vengono mandate in onda”

Gallozzi non si limita a rivelare lo stipendio degli “isolani”, ma entra anche in alcuni dettagli del fuori onda che spettatori e spettatrici non possono vedere. In merito all’insinuazione sul pagamento mensile, spiega: “Ho visto un video in cui dicono che un tentatore guadagna dai 1800 ai 2500 euro al mese. Non è così, in realtà. Perché veniamo pagati giornalmente. Come molti di voi sapete Temptation Island è un programma registrato e quindi molte cose non vengono mandate in onda“, ha affermato Ilaria Gallozzi.

La tentatrice ha poi proseguito così: “Più o meno ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due tra i tentatori, quelli che magari non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminati e invece rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate”, rivela la tentatrice. “Però più o meno al giorno un tentatore guadagna dai 150 ai 200 Euro e quindi non le cifre che avete sentito”, ha concluso.