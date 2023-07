Ornella Vanoni, dopo il ricovero arriva l’annuncio: “Me l’ha detto il dottore…” | Non c’è altro da fare

L’artista torna a parlare della sua malattia sul palco. Scroscianti applausi a suo sostegno: “Prendo medicine da trent’anni…”

C’è un pregio che chiunque potrebbe riconoscere ad Ornella Vanoni, se interrogato a riguardo: è sempre stata sincera. Brutalmente onesta, senza peli sulla lingua e per questa ragione simpatica ad istinto, la cantante milanese riesce a dare questa impressione anche nei contesti più tragici.

Ottantotto anni e ancora energia da vendere, ancora i suoi ricci rossi, e ancora apparizioni in TV; è stata ospite nella 73° edizione del Festival di Sanremo, a cui ha spesso partecipato in qualità di artista, uno scenario dove anche i più giovani riconoscono e adorano il suo animo irriverente.

Ma nonostante la voglia di prendere in giro tutto e tutti Ornella ha parlato spesso della propria situazione personale, per nulla facile.

Da più di trent’anni, infatti, la cantante convive con una malattia invisibile e per cui non esiste una cura definitiva.

Un premio tutto per lei: il trionfo di Ornella

In occasione dei Diversity Media Awards, il premio annuale approdato in Italia nel 2016 e dedicato alla lotta contro la discriminazione verso l’orientamento sessuale e l’identità di genere, ad Ornella è stato riconosciuto il premio di Personaggio dell’anno. La motivazione è stata elencata in questo modo: “Per essersi riconfermata una libera pensatrice, icona di una vecchiaia creativa e allegra, e per essersi esposta con numerose dichiarazioni sul tema della salute mentale, ancora troppo stigmatizzato e poco affrontato da media e istituzioni”.

La cantante non ha mai fatto segreto di soffrire di depressione cronica. Sul palco assieme alla presentatrice Matilda De Angelis si è espressa in merito ancora una volta, riconfermando le proprie idee e posizioni.

La lunga battaglia contro la depressione, tutti i retroscena

“La malattia mentale è molto comune. Quanta gente soffre di depressione? Mi sono ricoverata, mi hanno detto: lei è ansiotica, non dorme. ‘Se non dormo per tre mesi mi ammalo anche io’, mi ha detto il dottore. Ha ragione.“, ha raccontato la cantante. “Prendo gli psicofarmaci ormai da trent’anni, ma non me li tolgo perché ho delle cadute come tutte le persone umane. Ma io ho una barriera, che sono appunto gli psicofarmaci, oltre non vado più. Lo consiglio a tutti, di curarsi.”

Visibilmente commossa, Matilda l’ha incalzata: “Ornella, tu hai anche abbattuto un’altra serie di stereotipi. Sei l’immagine di una donna che va oltre i luoghi comuni che spesso mortificano il mondo femminile.”; Ornella ha immediatamente ripreso il microfono per rilasciare un nuovo commento: “Bisogna avere il coraggio di chiedere rispetto, soprattutto. Gli uomini che non rispettano le donne non sono neanche interessanti, proprio per niente.“