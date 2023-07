Gabriele Corsi, la denuncia è gravissima: “È successo a mia mamma” | Esperienza terrificante

Il conduttore Gabriele Corsi denuncia tutto sui social: quanto successo a sua madre è stato gravissimo.

Gabriele Corsi è uno dei conduttori tv della nuova generazione. Inizialmente comico del Trio Medusa, si è poi fatto strada da solo affermandosi come uno dei presentatori più in gamba.

Volto di alcune trasmissioni di successo di Rai e Mediaset, ha lavorato anche su Nove e Real Time conquistando un pubblico sempre più vasto.

Seguitissimo sui social, Gabriele Corsi ha approfittato della popolarità di cui gode su Instagram per fare una gravissima denuncia e lanciare l’allarme: ecco cosa ha raccontato.

La denuncia di Gabriele Corsi

Originario di Roma, classe 1971, Gabriele Corsi è sposato con la giornalista de La Repubblica Laura Pertici e ha due figli. Nato in una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo, si prende cura della madre, ex professoressa di matematica, che oggi è molto anziana e che nelle ultime ore è stata vittima di una gravissima truffa. Corsi ha imbracciato il suo smartphone per raccontare l’accaduto ai fan via Instagram e per lanciare un allarme a tutti coloro che hanno genitori o parenti molto anziani che non si possono difendere dai raggiri ai loro danni.

“Si tratta di una cosa grave. È successo ieri a mia mamma: l’hanno chiamata dicendo che io avevo avuto un incidente. Chiaramente era una truffa perché le volevano estorcere dei soldi”. Con queste parole il conduttore ha esordito sui social chiedendo massima diffusione per la notizia. “Lei non ci è cascata – ha continuato a raccontare Gabriele Corsi – .Ha chiesto dove e le hanno detto a Roma, ma io ieri ero fuori. Ma quando lei ha riattaccato, l’hanno fatta richiamare da una persona che diceva: ‘Mamma, mamma, aiuto!’”.

View this post on Instagram A post shared by GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi)

Gabriele Corsi, il messaggio per tutti

La truffa di cui è stata vittima la madre di Gabriele Corsi è uno degli inganni più diffusi in tutta Italia ai danni delle persone più anziane. “Aggiungete voi l’aggettivo per queste persone – ha continuato furioso Corsi – . Credo che non esista una parola che possa esprimere il disprezzo”. “Però fate attenzione, dite alle vostre nonne di non cadere in questa truffa – ha aggiunto il conduttore, invitando tutti alla massima attenzione – .È una truffa terribile. Vi danno appuntamento, vi dicono che vengono da casa e ve la svaligiano. Credo che sia una cosa devastante per una persona già anziana, credo che non si riprenda più”.

In allegato al video di denuncia per quanto successo alla madre, Gabriele Corsi ha poi aggiunto: “[…]P.s. Quanto vorrei incontrare una di queste persone. Sarebbe una bella chiacchierata…”.