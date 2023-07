Melissa Satta, il triste annuncio sul figlio: “Ferita enorme” | La showgirl a cuore aperto

Melissa Satta si racconta a cuore aperto e parla del figlio Maddox: “Una ferita enorme se…”.

Ex Velina di Striscia la notizia, showgirl e conduttrice, Melissa Satta è da sempre protagonista del gossip per la sua vita sentimentale.

Sposata con il calciatore Kevin Prince Boateng, è stata bersagliata dai media quando ha ufficializzato la separazione dal marito che l’ha resa madre di Maddox.

E, proprio il figlio, è oggi la priorità di Melissa Satta, che vuole in ogni modo tutelarlo dalle interferenze esterne e dalla ferocia del web.

Melissa Satta e la relazione con Matteo Berrettini

“Voglio solo essere felice”: con queste parole Melissa Satta ha raccontato a Vanity Fair il suo nuovo amore per il tennista Matteo Berrettini. Finita nell’occhio del ciclone dopo la separazione da Kevin Prince Boateng e bersagliata dai più curiosi anche dopo la fine della lunga storia con Mattia Rivetti, la ex Velina ha tentato in ogni modo di fuggire dalle attenzioni spasmodiche dei paparazzi. L’amore con Matteo Berrettini, infatti, è stato tenuto segreto almeno fino a quando entrambi non sono stati certi del sentimento che li univa ma, anche in quell’occasione, la cattiveria del web e di una fetta di sportivi non si è placata.

La Satta è stata accusata di essere la causa degli ultimi fallimenti professionali del tennista e, dopo essere stata criticata, giudicata e bullizzata in ogni modo, è stato proprio Berrettini ad intervenire per mettere fine ad un caos generatosi inutilmente. “Sul fidanzamento con Melissa davvero fatico a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro – aveva commentato lui -. Ma ormai parlano tutti, viviamo nell’era dei social, in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come se si fosse persa l’educazione generale”.

Melissa Satta preoccupata per il figlio

Le critiche cui è stata esposta Melissa Satta, però, l’hanno particolarmente preoccupata per le conseguenze che avrebbero potuto avere sul figlio Maddox. Mamma a tempo pieno e innamoratissima del bambino nato dal matrimonio con Boateng, la ex Velina ha confessato: “Non voglio farlo vivere in tutto questo odio, se a scuola gli facessero vedere questi commenti per me sarebbe una ferita enorme”.

La Satta, dunque, pur essendo al settimo cielo per la relazione con il tennista che le ha regalato nuovamente il sorriso, non riesce a tranquillizzarsi. La sua preoccupazione più grande resta il figlio e la speranza che possa rimanere lontano dai social e dai pettegolezzi.