Katia Ricciarelli, dopo l’annuncio scoppia uno tsunami | La situazione è delle più gravi

Scoppia la polemica dopo l’annuncio che è stato fatto e lo tsunami colpisce Katia Ricciarelli. La situazione sembra abbastanza grave

Katia Ricciarelli è considerata una delle soprano più brave italiane attualmente in vita. Infatti, ha cantato in tutti i migliori teatri del mondo.

Ha iniziato a cantare che era molto piccola e la sua carriera è cresciuta velocemente, grazie a un importante talento.

Tuttavia, le cose non sono state altrettanto facili per lei per quanto riguarda la sua vita privata che è stata sempre molto tormentata.

Ora arriva l’ennesimo tsunami a colpirla dopo l’annuncio che è stato fatto nelle ultime ore. La situazione sembra davvero molto grave.

Dopo l’annuncio scoppia lo tsunami

Katia Ricciarelli potrebbe essere la futura opinionista del GF Vip. Questa cosa ha suscitato una valanga di polemiche vista com’è andata quando la donna era concorrente. Infatti, la partecipazione al Grande Fratello Vip della soprano fece molto discutere a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla soprano durante i pomeridiani. Alcune sue frasi furono ritenute omofobe, razziste e abiliste. Nessuno ha prese i dovuti provvedimenti quell’anno, eppure alcune affermazioni fatte, sono state molto discutibili.

Gli scivoloni sono iniziati immediatamente con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, a un certo punto, parlando di Biagio D’Anelli, ha detto: “Ma è normale o gay?”, sostenendo implicitamente che se una persona è gay non può essere normale. Inoltre, ad Alex Belli, per essersi messo una camicia colorata, ha detto: “Sembri un ri*****e”. Su questa vicenda era intervenuto anche Malgioglio che aveva sottolineato: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!”.

Frasi razziste e abiliste

Tuttavia, le frasi più discutibili sono state rivolte contre le tre principesse Selassié. Prima di tutto la soprano ha detto: “Sembrano tre paralitiche”, incurante che nella casa ci fosse anche Manuel Bortuzzo, atleta paraolimpico sulla sedia a rotelle.

Inoltre, a Lulù ha detto cose come: “Se fossi come te mi sparerei“; “Torna a scuola nel tuo paese” e “Scimmia”. La principessa a quel punto rispose: “Io sono nata in Italia, non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti hanno fatto sentire troppo stoc**o”. Tuttavia, in quell’edizione il Grande Fratello Vip decise di non prendere nessun provvedimento contro la cantante, forse perché molto amica di Alfonso Signorini che le fece solo un ammonimento nel corso di una diretta. Non proprio una bella figura né per la trasmissione, né per l’artista.