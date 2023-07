Alfonso Signorini, offerta rispedita al mittente | Corteggiamento miseramente fallito

Non tutti i corteggiamenti purtroppo vanno a buon fine, anzi, il rischio del due di picche è molto elevato. Proprio com’è accaduto ad Alfonso Signorini. Vediamo cos’è successo all’uomo.

Il palinsesto Mediaset per il prossimo autunno è in fase di costruzione ma una delle certezze è sicuramente il Grande Fratello Nip/Vip condotto da Alfonso Signorini.

Infatti in questo periodo il conduttore insieme agli autori del programma sta lavorando intensamente per costruire il casting della prossima edizione, cercando di selezionare solamente i personaggi più particolari e indimenticabili.

Tuttavia, non è così facile come sembra e il lavoro è molto intenso. Questa non sembra essere proprio un’estate di riposo per lui.

Inoltre a guastare ancora di più le feste ad Alfonso Signorini c’è stato un corteggiamento miseramente fallito. La sua offerta è stata rispedita direttamente al mittente.

Il due di picche ad Alfonso Signorini da parte del vincitore di Masterchef

Secondo l’influencer di gossip Amedeo Venza, Alfonso Signorini avrebbe voluto moltissimo nel futuro cast del Grande Fratello Vip il vincitore di Masterchef di quest’anno, ovvero Edoardo Franco con il suo look anni ’90. Il ragazzo ha vinto il programma di cucina più ambito, dopo mesi di intensissimo lavoro e ultimamente sta lavorando a diverse serate di cucina e come sponsor televisivo.

Tuttavia, nonostante la gratificante offerta economica, la giovane promessa della cucina non ha alcuna intenzione di accettare quella offerta perché preferisce concentrarsi sulla sua carriera di chef che è appena iniziata. Infatti, il ragazzo non ha nessuna intenzione di diventare un personaggio televisivo e la sua vera passione è la cucina, nonostante i momenti esilaranti che ha regalato a Le Iene. Dunque, continuano i problemi per Alfonso Signorini che deve rimescolare le carte e cercare altri concorrenti per la sua trasmissione.

L’ultima telefonata tra Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini

Alfonso Signorini era molto legato a Silvio Berlusconi e ha anche raccontato che è stato proprio l’ex premier a prolungare la durata della trasmissione. Infatti, ha raccontato della loro ultima telefonata, avuta nel penultimo ricovero in ospedale.

Il conduttore ha detto: “Io l’ho sentito poco dopo che uscì dal San Raffaele, mi disse che doveva riposarsi. ‘Mi hanno detto che devo tenere lontani i miei cani, però a me non interessa. Io all’amore dei miei cani non rinuncio, continuerò a dormire con loro. Loro sono la mia famiglia’, mi disse. Mi mancherà. Ma tutti dobbiamo ricordarlo con il sorriso”. Un racconto davvero toccante.