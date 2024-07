Ilary Blasi lascia l’Italia: il motivo è subito svelato | Dove si trova ora

Un viaggio all’insegna del lusso esagerato per la celebre conduttrice: ecco dove si trova Ilary Blasi e quanto costa l’hotel dove soggiorna.

Ilary Blasi, una delle figure più amate della televisione italiana, ha deciso di prendersi una pausa e lasciare l’Italia per una vacanza all’insegna del relax e del lusso esagerato.

Le voci corrono e i fan sono in fermento, cercando di scoprire dove si trovi la loro beniamina. Accompagnata dal compagno Bastian Muller, Ilary ha scelto un luogo rinomato per il suo lusso e la sua esclusività, una meta che promette relax, comfort e panorami mozzafiato.

Scopriamo quindi insieme dove si trova ora Ilary Blasi, avvistata in uno dei resort più esclusivi dell’isola che ha scelto per trascorrere le sue vacanze, e tutti i dettagli di questo viaggio da sogno.

Ilary Blasi e la vacanza di lusso

Ilary Blasi ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive a Mykonos, in Grecia. La presentatrice, insieme al suo compagno Bastian Muller, è stata vista soggiornare presso il prestigioso Cavo Tagoo Mykonos. Questo resort, situato a Chora Mykonos, è rinomato per la sua eleganza, il design moderno e i panorami mozzafiato che offre sul Mar Egeo. Non è difficile immaginare perché questa location sia stata scelta da Ilary per il suo soggiorno: ogni dettaglio è studiato per offrire il massimo del comfort e della bellezza.

Il Cavo Tagoo Mykonos, infatti, è molto più di un semplice hotel. Si distingue per la sua architettura sofisticata, perfettamente integrata nel paesaggio naturale dell’isola. Le camere e le suite sono dotate di tutti i comfort immaginabili e offrono una vista spettacolare sul mare. Il resort, inoltre, dispone di ogni servizio necessario per garantire un soggiorno indimenticabile. Tra piscine infinity, ristoranti gourmet e spa di lusso, ogni ospite può vivere un’esperienza unica e irripetibile.

Ilary Blasi: prezzi da capogiro per un lusso senza pari

Soggiornare in un luogo così esclusivo ha ovviamente un costo elevato. Secondo quanto riportato da Leggo, le tariffe per una notte al Cavo Tagoo Mykonos variano dai 6000 ai 12000 euro, a seconda del tipo di camera e dei servizi richiesti. Questo prezzo riflette l’altissimo standard di lusso offerto dal resort, dove ogni dettaglio è curato con la massima attenzione. Nonostante il costo, Ilary Blasi sembra godersi ogni momento della sua vacanza, come dimostrano i numerosi scatti pubblicati sui social dai suoi fan.

Durante il suo soggiorno a Mykonos, Ilary Blasi è apparsa sempre rilassata e sorridente. Le foto condivise sui social media mostrano la presentatrice mentre si gode il sole e le meraviglie dell’isola greca. Questa vacanza sembra essere l’occasione perfetta per staccare la spina e rigenerarsi, lontano dalle luci della ribalta e dai ritmi frenetici della vita quotidiana.