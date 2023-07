Terremoto Rai, a rischiare adesso è Fiorello | Futuro appeso a un filo

Anche Fiorello sta rischiando, dopo il terremoto in Rai. Ecco che il suo futuro sembra appeso a un filo. Vediamo cosa sta succedendo

In Rai continuano i tagli e le sostituzioni. Infatti, com’è noto sono stati moltissimi i volti storici della rete che o se ne sono andati o non sono stati riconfermati per la prossima stagione televisiva. Non solo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, la lista dei non graditi si è allungata.

Qualche giorno fa è stato ad esempio annunciato l’addio di Bianca Berlinguer che adesso passerà a Mediaset, secondo molti non per ragioni politiche quanto per un’offerta economica molto più vantaggiosa. Invece, la conduttrice ha sostenuto di essersi sentita sempre più isolata.

Anche la trasmissione di Serena Bortone non è stata riconfermata per il prossimo autunno, nonostante il successo di Oggi è un altro giorno in termini di ascolti televisivi. Durante la puntata finale, la conduttrice ha messo su una missiva contro la rete, invitando i suoi telespettatori a non rinunciare mai alla libertà.

Adesso le cose non si mettono bene anche per un altro dei conduttori della rete pubblica. Infatti, sembra che a rischiare sia anche Fiorello e che il futuro di Viva Rai 2 sia appeso a un filo.

Fiorello a rischio: tornerà il prossimo anno?

Il 7 luglio è iniziata la presentazione del nuovo palinsesto Rai. Una cosa è saltata immediatamente all’occhio, ovvero l’assenza in corso di annunci della trasmissione di Fiorello “Viva Rai 2”. La sua riconferma o meno è un elemento cruciale per la rete.

Gli ascolti del programma sono stati veramente alti e si sono chiusi con quasi il 23% di share, per questo motivo i fatti parlano da soli. Infatti, prima che il comico approdasse sul canale, gli ascolti in quella fascia oraria raggiungevano appena l’1%. Tuttavia resta un problema centrale che riguarda l’ubicazione della trasmissione in Via Asiago che ha generato dei problemi con il vicinato.

Problemi per Fiorello

Roberto Sergio ha affermato: “Un grazie particolare a Rosario Fiorello che ha realizzato un programma innovativo, uno show da prima serata alle 7 del mattino. Ancora non c’è in palinsesto anche se noi e Fiorello abbiamo voglia di proseguire ma siccome Via Asiago pur essendo una sede storica non è solo della Rai, ci sono i condomini con i quali cercheremo di parlare perché Fiorello è un uomo Rai e io lo voglio fortemente”.

Dunque, ancora niente di certo per il conduttore che dovrà aspettare ancora qualche settimana per scoprire quale sarà il suo futuro in Rai. Tuttavia, Fiorello ha detto: “Capisco i vicini che si lamentano, davvero, non li posso biasimare. E mi dispiace ma credo che Viva Rai2 o si fa in via Asiago o non si possa fare in nessun altro luogo”.