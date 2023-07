Enrico Brignano, cuore in gola per il pubblico: dalla presunta morte al ‘miracolo’ | Panico e stupore

Cuore in gola per il pubblico di Enrico Brigano: quello che accade sul set scatena panico e stupore.

Comico, attore e regista di origini romane, Enrico Brignano è uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico del piccolo e grande schermo.

Si è formato presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti e ha iniziato a farsi conoscere dai telespettatori come barzellettiere di La sai l’ultima?.

La sua carriera è stata in continua ascesa e tra televisione, cinema e teatro, Enrico Brignano si è cimentato anche in una commedia dai toni noir lasciando il pubblico davvero stupito.

Enrico Brignano, il film che nessuno si aspetta

Originario di Dragona, Enrico Brignano è nato in una famiglia lontanissima dal mondo dello spettacolo. Il padre Antonino era nato in Tunisia ma aveva origini siciliane, mentre la madre Anna è di Palombaro, in provincia di Chieti. La passione per la recitazione, però, lo ha spinto a studiare e ad affermarsi nel mondo dello spettacolo come uno degli attori più amati ed apprezzati degli ultimi tempi. Protagonista di numerosissimi film e commedie del cinema, Brignano ha lavorato con registi come Fausto Brizzi, Enrico Oldoini, Vincenzo Salemme e Carlo Vanzina.

Il prossimo agosto, Enrico Brignano tornerà al cinema con una commedia del tutto nuova, Una commedia pericolosa, che lo ha visto recitare per la prima volta con la regia di Alessandro Pondi. Il racconto messo in scena sul grande schermo, però, coglierà di sorpresa il pubblico perché si tratta di una trama avvincente che scatenerà panico e stupore tra gli spettatori. Morti improvvise, “miracoli” e colpi di scena non risparmieranno il pubblico che andrà a vedere al cinema questa nuova prova di Enrico Brignano.

La trama

Una commedia pericolosa ha come protagonista Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza della Rinascente e scapolo incallito. Maurilio vive in un comunissimo condominio che affaccia su un cortile e coltiva la passione per i film gialli. Pignolo e attentissimo a tutto ciò che gli accade attorno, è sempre spinto ad indagare su quello che succede guardando nelle case degli altri attraverso la finestra che da sul cortile.

Un giorno scopre di avere una nuova e attraente dirimpettaia, Rita, una hostess di linea. Un giorno assiste a una violenta lite tra lei e un uomo ed esce di casa per andare in suo soccorso, ma quando arriva trova la donna riversa per terra. All’arrivo della polizia, Rita non è più morta, ma appare dietro di loro viva, vegeta e molto sorpresa di vederli lì. È l’inizio di un’avventura fatta di inattesi colpi di scena…