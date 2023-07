Federico Fashion Style, non c’è più niente da fare: “Oggi è un giorno molto triste” | Disperazione totale

Disperazione social per Federico Fashion Style: così il parrucchiere delle vip si è sfogato in lacrime su Instagram.

Federico Fashion Style continua ad affidare tutta la sua disperazione sui social e, dopo aver raccontato i dettagli del rapporto con la ex Letizia Porcu, ha dato il via ad un nuovo capitolo della separazione.

Solito mettere in piazza ciò che accade nella sua vita privata piangendo liberamente insieme ai suoi follower, questa volta il parrucchiere delle celebrities si è mostrato davvero disperato.

Il racconto e il video delle sue lacrime amare hanno fatto il giro del web e, come al solito, gli utenti della rete si sono divisi in due: da una parte i sostenitori e dall’altra i detrattori.

Mesi addietro, Federico Fashion Style annunciò sui social la fine del legame con Letizia Porcu, madre della sua piccola Maelle. La relazione tra loro era giunta al capolinea da diverso tempo, ma i due avevano preferito tacere e tenere il riserbo sulla vita sentimentale. Poi tutto è finito e, se Federico Lauri ha voluto confidare a Verissimo la sua omosessualità, la Porcu ha scelto di continuare a tacere e dedicarsi alla figlia e alla ritrovata felicità accanto al nuovo compagno, Vincent Arena.

La battaglia social tra i due, tuttavia, non è mai terminata: sin dalla loro separazione, non hanno esitato a lanciarsi frecciatine al vetriolo con Federico Fashion Style pronto ad accusare pubblicamente la ex compagna di non essere una buona madre. Da tempo, tuttavia, non si avevano notizie sulla vita privata del parrucchiere e della sua ex, così Lauri è tornato nelle ultime ore sui social per piangere disperato con i propri follower raccontando loro uno dei giorni più brutti della sua vita.

“Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché a breve dovrò lasciare la mia casa – ha esordito Federico Fashion Style su Instagram con gli occhi gonfi di pianto – . Volevo sfogarmi con voi e condividere con voi questo momento un po’ triste”. Così Federico Lauri ha spiegato di aver ricevuto in regalo la sua casa dai genitori e di averla arredata come gli è sempre piaciuto.

“[…]L’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando […]Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni – ha continuato lui, piangendo disperato dopo la decisione del giudice – Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere[…]Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa”. Il giudice, infatti, ha deciso di lasciare la casa di Federico Lauri alla ex Letizia Porcu che, secondo quanto riportato da lui, non ha mai vissuto in quella abitazione, ma tra Roma e casa della madre.