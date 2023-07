Lutto Roby Facchinetti: “Ci ha lasciati” | La malattia è stata fatale

Una notizia struggente arriva per il panorama mediatico italiano: tutto il Paese è in lutto, i suoi seguaci distrutti. Ecco il messaggio di Roby Facchinetti

Tastierista e voce dei Pooh, Roby Facchinetti fa parte del tessuto sociale e soprattutto della memoria collettiva del Bel Paese per la sua notorietà e l’epoca che, da solo, rappresenta.

Anche oltre i Pooh, e dopo aver raggiunto e sorpassato il proprio apice del successo, Facchinetti è sempre rimasto coerente con il proprio essere e ruolo.

Non si è affatto snaturato per entrare nelle logiche televisive e di successo contemporaneo, e questo dà al cantante davvero un grande merito.

Senza paura di finire nel dimenticatoio, Facchinetti ha proseguito con la sua musica. Giunge, però, una notizia davvero terribile che porta gran parte del Paese a osservare giorni di lutto.

“Ci ha lasciato dopo una fulminante malattia”

Proprio Roby Facchinetti, che, giustamente, non si è venduto al mondo moderno, ma ne fa parte, e di conseguenza utilizza strumenti contemporanei di comunicazione, ha diffuso un post riguardante la morte di un grandissimo giornalista italiano, che è venuto a mancare proprio in questi giorni.

“Andrea Purgatori ci ha lasciato dopo una fulminante malattia”, ha scritto Facchinetti su Instagram, “Ci siamo conosciuti molto bene in SIAE quando io ero nel CDA e lui nel consiglio e ancora due anni fa, ci siamo incontrati anche a Policoro di Puglia in occasione del Festival del libro ed è stata per me una vera gioia rivederlo dopo un po’ di tempo.”, ha spiegato Facchinetti, che stimava davvero molto il giornalista italiano.

L’attestato di stima di Facchinetti

“Ho sempre ammirato la sua infinita cultura e i suoi fantastici servizi, su ‘La7’ sempre alla ricerca della verità”, ha proseguito Facchinetti, ricordando il programma condotto dal giornalista sulla rete di Urbano Cairo.

“La televisione ha perso un grande giornalista e un uomo come pochissimi. Ora riposa in pace Caro Andrea. Roby”, ha concluso Facchinetti su Instagram. Insomma, di stima per Purgatori ne aveva tanta, e a ragione. Il suo programma Atlantide vinse il Premio Flaiano 2019, e non dimentichiamo anche il suo essere protagonista nella serie documentario Netflix Vatican girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi, che ripercorre l’oscuro caso della scomparsa della ragazza mentre si nello Stato del Vaticano, un mistero finora mai risolto ma che presenta piste che potrebbero dar fastidio ai potenti.