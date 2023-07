“Sotto la pioggia”: Benedetta Parodi, incredibile ma vero | Non rinuncia mai a farlo

È davvero incredibile che Benedetta Parodi non rinunci mai a farlo a dispetto di ogni condizione. Anche sotto la pioggia. Ecco cos’ha detto la conduttrice

Benedetta Parodi ha iniziato a condurre un programma di cucina quando questi non erano ancora così popolari come lo sono diventati oggi.

Tuttavia, nel corso degli anni e delle trasmissioni ha sempre preferito non scostarsi troppo dal suo modo di cucinare di partenza che resta comunque molto casalingo.

Infatti, lei è una sostenitrice del minimo sforzo per la massima resa in cucina. Tuttavia, si sforza comunque di dare un tocco raffinato alle sue preparazioni.

Lei è una sostenitrice del bello e per questo motivo non ama presentare dei piatti esteticamente poco gradevoli o improvvisati.

Benedetta Parodi lo fa anche sotto la pioggia

Benedetta Parodi ha pubblicato un video, poi in seguito rimosso dalla sua pagina, in cui sta piovendo nello studio. Tuttavia, con la sua solita ironia continua a sorridere. Infatti, mette come capture sotto il video: “Cucinando sotto la pioggia”, facendo un po’ di ironia sull’accaduto e anche un po’ sdrammatizzando.

Di recente, la conduttrice culinaria era stata travolta dalle critiche per una didascalia sotto una foto che la riprendeva in abito da sera intenta a infornare la bagnacauda. Al centro dell’indignazione del web c’era la frase: “Be chi non cucina la bagna cauda (e non solo) vestita così, su tacco 12”. Come sempre Benedetta ha preferito non rispondere in modo da non alimentare le polemiche che si sono spente velocemente.

Benedetta Parodi: tradizione o innovazione?

Sono ormai anni che Benedetta Parodi si diletta in cucina preparando dei piatti facilmente accessibili a tutti quanti. Infatti, le sue trasmissioni di cucina sono molto seguite anche perché i piatti possono essere replicati praticamente da tutti quanti. Nonostante questo, c’è comunque un minimo di ricerca nelle sue preparazioni che restano gradevoli da guardare, non proprio da trattoria.

Di recente le è stato chiesto se lei fosse una sostenitrice dell’innovazione o della tradizione. Lei ha risposto che adora le contaminazioni. Infatti, secondo lei: “senza contaminazione non ci sarebbero neanche i piatti della grande tradizione”. L’importante, come sostiene la conduttrice, è il saper riconoscere cos’è buono e cosa non lo è penso che ci sia sempre buon gusto e un palato che sappia riconoscere cosa è buono e cosa è cattivo. Lei non tollera chi si oppone al cambiamento e non vuole si usi la pancetta al posto del guanciale nella carbonara o la cipolla nella amatriciana. Secondo Benedetta Parodi l’innovazione è fondamentale per il mantenimento della tradizione e dell’identità culinaria nazionale.