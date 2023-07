“Un male necessario…”: Gerry Scotti, la scelta è drastica | Non c’erano alternative

Gerry Scotti rivela la scelta drastica fatta. Purtroppo è stato un male necessario ma non c’erano altre alternative…

Gerry Scotti si è raccontato a Boomerissima di Alessia Marcuzzi dove ha fatto delle rivelazioni molto interessanti sulla sua vita e sul suo lavoro.

Infatti, il conduttore lavora ormai da tantissimi anni in televisione, in particolare si dedica a dei programmi di fascia pomeridiana per Mediaset, come gli amatissimi quiz show di Canale 5. Tuttavia, qualche volta si è anche dedicato al cinema o alle fiction.

Negli ultimi anni ha preferito lavorare per la rete privata italiana più importante, anche se non ha disdegnato qualche apparizione su Sky,

Adesso ha deciso di fare una rivelazione su una decisione drastica che è stata presa. Purtroppo, come ha fatto notare il conduttore, non c’erano altre alternative a quella scelta ed è per questo motivo stato un male necessario.

La rivelazione di Gerry Scotti: la scelta è drastica

Nel corso dell’intervista a Boomerissima, Gerry Scotti ha fatto notare come Mediaset abbia potuto sopravvivere negli anni della pandemia, proprio mandando in onda le repliche di quiz e altre puntante. Altrimenti le perdite in termini di pubblicità sarebbero state troppo ingenti e avrebbero rischiato la banca corsa. Tuttavia, non crede valga lo stesso per la rete pubblica che ha la possibilità di attingere anche ad altri fonti di guadagno.

Il conduttore ha infatti detto: “Le repliche sono state un male necessario negli anni della pandemia, hanno permesso a questa azienda che vive di raccolta pubblicitaria di superare un periodo difficile. Mi lascia perplesso l’uso reiterato da parte di realtà che hanno altri proventi”. Sembra appunto una non tanto velata frecciatina alla Rai. Tuttavia, non ha detto nulla di troppo esplicito. Il conduttore ha anche fatto sapere di aver rifiutato più volte la conduzione del Festival di Sanremo che ha sempre trovato eccessivamente impegnativo per lui.

Il rimpianto di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha ammesso di avere un unico rimpianto nella sua vita. Anche questo lo ha raccontato nel corso di un’intervista con Alessia Marcuzzi a Boomerissima.

Ha raccontato: “Enzo Garinei, visto che sapeva che il mio mito è Johnny Dorelli, mi ha chiesto di fare un grande Aggiungi un posto a tavola. Mi sembrava una cosa enorme e non ho avuto nemmeno l’ardire di rispondergli, non me lo perdono. Un altro grande che si era inventato una cosa per me era Bud Spencer: avrei dato io dei soldi, anche in quel caso, per accettare ma erano proposte che mi avrebbero portato via mesi e non potevo accettare”.