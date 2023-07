Amadeus, avete mai dato un’occhiata alla casa del grande conduttore? Stile unico ed inconfondibile

Sfarzo e divani zebrati, ma con sobrietà. La casa del conduttore e l’occhio da arredatrice della moglie Giovanna Civitillo.

Cosa sapete della vita privata del conduttore Amadeus? Il presentatore più amato d’Italia non è mai stato al centro del gossip, eppure un aspetto della sua vita è sotto gli occhi di tutti.

Lo dobbiamo al profilo Instagram di Giovanna Civitillo. La showgirl di Vico Equense, al fianco di Amadeus dal 2003, dopo essere stata tra le ballerine del quiz show L’Eredità condotto proprio dal marito, è attivissima sui social.

Pensate che su Instagram conta più di 700.000 follower, numeri da capogiro, e posta regolarmente: tra selfie, foto in compagnia del marito e di altri personaggi televisivi, come Antonella Clerici o lo chef televisivo Alessandro Borghese, la showgirl regala ogni giorno istanti della sua vita raccolti in scatti non professionali, ma del tutto spontanei.

Tra le foto, a comparire spesso sono sia il figlio Josè Alberto, nato nel 2009 (stesso anno del matrimonio), sia l’abitazione della coppia. Ma dove si trova?

La casa di Amadeus e Giovanna nel cuore pulsante di Milano

Ebbene sì: la casa di Amadeus e Giovanna Civitillo si trova a Milano. L’indirizzo esatto non è ovviamente conosciuto, ma sembrerebbe essere situato nel Municipio 8, ovvero la zona nord-ovest di Milano; zona un tempo povera e comprendente i quartieri Gallaratese, Quarto Oggiaro, Fiera e Porta Volta, è stata rivalutata a seguito dei lavori dell’Expo 2015, situato proprio a breve distanza dal Municipio.

A giudicare dalle fotografie postate da Giovanna, si troverebbe in una posizione sopralevata, da cui è possibile ammirare parte della skyline del capoluogo lombardo. Ma gli interni?

Una vita tra impegni lavorativi e famiglia

L’appartamento di Amadeus e Giovanna, sfondo fisso di molte delle foto che li ritraggono assieme, appare arredato in uno stile moderno. Si tende a preferire l’assenza cromatica: prevalgono bianco e nero, dal pavimento scuro alle pareti non tinte, dalle librerie grigie passando per la poltrona zebrata che da un tocco osè al salotto.

Proprio in salotto Amadeus compare frequentemente in compagnia del figlio, intenti a giocare a calcio o a tifare per l’amata Inter. Moltissimi libri e un altissimo numero di fotografie di famiglia, esposte sia alle pareti sia sugli scaffali, completano un quadro moderno ma intimo, con un’apparenza fredda che decade grazie alla vivacità degli abitanti della casa.