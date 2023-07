Mara Venier, dopo 15 anni arriva l’annuncio | Il lungo matrimonio è ai titoli di cosa

Dopo 15 anni, Mara Venier ha annunciato la fine del suo lungo matrimonio: per lei si conclude così.

Zia Mara, come il pubblico che la segue da anni è solito chiamare Mara Venier, ha deciso di dire basta e mettere fine al suo lungo matrimonio.

La conduttrice, tornata da cinque anni al timone di Domenica In, ha ufficializzato le sue intenzioni nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2023-2024.

Per la Venier, dunque, si tratta di una scelta ufficiale, ma non immediata: ci vorrà ancora un anno prima che il suo sodalizio giunga a conclusione.

Mara Venier e l’amore per la Rai

Nel 2018 Mara Venier è tornata al timone di Domenica In dopo esserne stata la conduttrice per nove stagioni. “Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua”, aveva confessato orgogliosa la conduttrice quando i vertici della tv di Stato l’avevano ricercata dopo che i predecessori avevano preferito lasciarla a casa. Approdata per un brevissimo periodo a Mediaset, non è poi riuscita a rifiutare la proposta della Rai per un ritorno in grande stile a Domenica In.

Con lei, la trasmissione domenicale di Rai 1 ha registrato ascolti non sperati, è tornata ai vecchi fasti di un tempo battendo la concorrenza e Mara Venier ha avuto la sua rivincita. Ma, proprio nel periodo del suo massimo successo, la conduttrice ha preso una decisione – probabilmente – irrevocabile: lasciare Domenica In. Ma non nell’immediato, bensì alla fine della prossima stagione televisiva. “Questo anno è l’ultimo – ha dichiarato la conduttrice – . Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l’ultimo anno”.

Mara Venier e l’amore per Nicola Carraro

La decisione di Mara Venier di interrompere il suo lungo matrimonio con Domenica In potrebbe dipendere dall’amore per il marito Nicola Carraro. Tempo addietro, infatti, la conduttrice ammise di voler dire stop ai suoi impegni in tv per dedicarsi di più a lui. “L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’ – aveva confessato al settimanale Di Più Tv – . Forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”.

Da quel momento, tuttavia, sono trascorsi tantissimi anni e, ad oggi, la Venier è tornata a ribadire quell’intenzione che aveva già palesato due anni addietro. Questo, probabilmente, sarà davvero il suo ultimo anno al timone di Domenica In.