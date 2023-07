Albano e Romina ancora fianco a fianco: colpo di scena | La cantante ha svelato tutto quanto

Albano e Romina di nuovo insieme: tutta la verità svelata dalla ex moglie del cantante di Cellino San Marco.

Coppia artistica e nella vita privata, Albano Carrisi e Romina Power sono stati tra i più celebri artisti della musica italiana.

Amatissimi dal pubblico che li ha sempre seguiti nelle performance live in tutto il mondo, il cantante di Cellino San Marco e la cantante americana hanno vissuto una storia da favola.

Dopo anni insieme, tutto è stato distrutto da una tragedia e da una separazione che hanno segnato la fine di un’epoca. Non tutto, però, è perduto: Albano e Romina sono pronti a tornare insieme.

Il matrimonio e l’addio di Albano e Romina

Albano e Romina Power rappresentano una delle coppie simbolo della musica italiana. Lui, originario della Puglia, si è fatto strada come cantante partendo per Milano e cercando fortuna partendo da zero. Lei, figlia di un celebre attore americano, ha incontrato sul set di un film l’uomo che, dopo poco, è diventato suo marito e il padre dei suoi quattro figli. Tutto sembrava destinato a durare per sempre quando la scomparsa della primogenita, Ylenia, creò una frattura indissolubile nella coppia che, dopo anni insieme, annunciò nel 1999 la separazione.

In una intervista per il settimanale Oggi, Albano aveva svelato i motivi della rottura con Romina che, dopo la scomparsa della figlia, si era rifugiata in un mondo parallelo. “Lo dico oggi per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile”. Con queste parole, poi ritrattate nel tempo, il cantante spiegò la rottura con Romina, salvo poi decidere di ritornare sui suoi passi e riavvicinarsi alla ex moglie.

Il ritorno di Albano e Romina

Dopo anni di botta e risposta a colpi di interviste e battute, Albano e Romina hanno deciso di mettere da parte ogni astio e tornare insieme, almeno dal punto di vista artistico. Riunitisi sul palco, i due hanno fatto rivivere ai fan sparsi in tutto il mondo la magia delle loro canzoni.

E, dopo il concerto che li ha visti protagonisti sul palcoscenico per gli 80 anni di Albano, la Power ha annunciato il ritorno insieme per una performance live prevista in Australia il prossimo ottobre. I fan della coppia hanno esultato alla notizia di poterli vedere dal vivo, di nuovo insieme, su un palcoscenico internazionale.