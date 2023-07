Paolo Conticini, stavolta è finita davvero | L’annuncio coglie tutti di sorpresa

Paolo Conticini fa un annuncio a sorpresa per tutti quanti che ha lasciato davvero senza parole. È finita per davvero questa volta.

Paolo Conticini è uno degli attori comici dell’ultima generazione che è stato scoperto da Christian De Sica ed è diventato popolare con i cinepanettone.

Sulla sua professione ha detto: “È nato così per caso, poi è diventato un sogno e poi un sogno che si è realizzato. Credo che per fare questo mestiere innanzitutto si debba essere dei sognatori, incoscienti, e avere l’entusiasmo di voler scoprire il giorno dopo cosa offrirà.

Questo però lo si capisce in tanti casi troppo tardi, io l’ho capito dopo tutte le difficoltà incontrate e tutte le vicissitudini che questo mestiere ti porta. È un lavoro che dà una soddisfazione enorme”.

Infine, Paolo Conticini ha deciso che questa volta è davvero finita e ha fatto un annuncio pubblico per tutti i suoi fan.

L’annuncio a sorpresa fatto da Paolo Conticini

Paolo Conticini ha fatto un annuncio che ha colto tutti quanti di sorpresa perché nessuno si aspettava stesse girando un film in questo momento e ora sono tutti in trepidante attesa.

Infatti, come ha annunciato su Instagram condividendo un frame del film: “Scusate!!! Solo per dirvi che ho finito il film! Grazie a tutta la troupe della produzione Atlante production. Grazie a tutti i miei colleghi. Che bel viaggetto! Napoli nel cuore”. Dunque, la pellicola sarà ambientata a Napoli, anche se non si conosce bene la storia del film. Non resta che aspettare di vederlo nelle sale cinematografiche.

La versatilità di Paolo Conticini

Attore di teatro, di cinema e televisione, Paolo Conticini ha fatto tantissime cose nel corso del tempo e per questo motivo è considerato molto versatile. Di recente è anche approdato alla conduzione che ha portato a casa in modo come sempre brillante.

Su questa sua versatilità ha detto: “Pur di lavorare, bisogna adattarsi a tutto. E io credo di saper fare un po’ tutto, spero di farlo bene. Mi hanno dato la possibilità di fare la conduzione e mi ha divertito anche. Il futuro? Dipende da quello che mi proporranno, vediamo. Mi piace tutto il mondo dello spettacolo ma la mia passione rimane il teatro.”