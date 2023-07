Paolo Bonolis senza parole: situazione insostenibile, non ce la fa più | Stavolta si è arreso

La situazione si fa davvero insostenibile e Paolo Bonolis non ce la fa più. Questa volta anche lui ha deciso di arrendersi

Paolo Bonolis è uno dei conduttori Mediaset più amati e pagati della rete privata da anni i suoi ascolti sono in crescita.

Inoltre, insieme all’ex moglie Sonia Bruganelli ha messo su un impero per la produzione televisiva tanto che i suoi interessi si estendono molto oltre la mera conduzione. I due si stanno separando.

Sembra che la decisione di mettere fine alla loro relazione sia stata causata più da Sonia che da Paolo, durante l’intervista lui sembrava un po’ amareggiato.

Il conduttore ha detto: “”Spero solo che non ci siano odi, rancori, interferenze nelle scelte altrui. Quando si mette un punto, si inizia un nuovo capoverso. E nessuno del capoverso precedente può pretendere l’esatta coniugazione dei verbi e la declinazione delle parole”

Situazione insostenibile per Paolo Bonolis: ecco cos’è successo

Paolo Bonolis cerca di domare una situazione insostenibile con scarsi risultati però tanto che alla fine decide di arrendersi tra le risate sue e del pubblico. Questo è avvenuto durante uno sketch con gli hula hoop nel corso di una delle puntate di Ciao Darwin.

Il conduttore provava a fare delle domande a una delle concorrenti che però continuava a fare di testa sua a quel punto anche il conduttore ha lasciato perdere, aspettando pazientemente la fine delle chiacchiere della donna. Una scena veramente esilarante.

La fine del matrimonio con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno di recente annunciato la loro separazione, dopo un periodo di crisi che è andato avanti da un po’. La complicità tra i due e l’affetto però resta tanto che stanno continuando a passare molto tempo insieme con tutta la famiglia e a lavorare insieme. L’imprenditrice ha motivato così la fine della loro relazione: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”. Sembra che poi il rapporto sia cambiato tanto con la morte del padre di Sonia.

Infatti lei ha raccontato: “Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo”. Inoltre, caratterialmente tra i due c’erano anche tante differenze, come ha detto: “Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.