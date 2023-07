‘Non mi parla più’: Barbara D’Urso ha tagliato i ponti | Decisione drastica

La conduttrice ha deciso di chiudere definitivamente dopo numerosi screzi: non si rivedranno mai più dopo l’accaduto.

Sappiamo che per la conduttrice Barbara D’Urso non è certo un momento facile. A causa del passaggio (obbligato) di testimone al nuovo ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, la giornalista sembrerebbe essere stata totalmente esclusa dal palinsesto della prossima stagione.

Dei nuovi palinsesti ha parlato lo stesso ad durante la Mediaset night: Barbara D’Urso ovviamente non è rimasta ben disposta dalla sostituzione a suo dire improvvisa.

Inoltre, la sostituta, ovvero colei che condurrà il programma Pomeriggio 5, è già stata designata: si tratta della ex conduttrice di L’aria che tira su La7 Myrta Merlino, che si è già espressa in merito.

Ovviamente D’Urso non è stata in silenzio: la sorella, Daniela, ha persino messo in piedi una campagna social contro l’estromissione della sorella dalla rete. Come se ciò non bastasse, una persona dello spettacolo ha assunto un aria critica nei suoi confronti durante un’intervista.

Lotta fra titani

A quanto pare, ultimamente un collega di Barbara D’Urso è stato intervistato e si è espresso proprio su di lei e sulla condizione malandata della sua carriera. Parliamo di Giancarlo Magalli, che ha parlato di sé – e non solo – in un’intervista su Il Messaggero.

Il settantaseienne, anche lui storico protagonista delle televisione italiana, ha raccontato della sua carriera e della malattia che negli ultimi tempi lo ha condizionato: il linfoma, da cui, fortunatamente, è guarito. Le critiche di Magalli a Barbara D’Urso sono molto dure: non è difficile immaginarseli entrambi a scontrarsi a suon di insulti.

Magalli si fa tagliente

“Rai e Mediaset hanno appena presentato i loro nuovi palinsesti: per ora lei non compare da nessuna parte, giusto?” chiedono gli intervistatori a Giancarlo Magalli, che risponde prontamente “Non che io sappia”. Magalli prosegue spiegando i motivi per cui, tutto sommato, non gli dispiace stare un po’ a riposo dopo il periodo di convalescenza, ma che avrebbe piacere di partecipare, come ha già fatto, allo Show con la Gialappa’s su Tv8.

Una volta toccato il punto Barbara D’Urso, Magalli si trasforma e scoperchia il vaso di Pandora: “Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con grande dose di insincerità. Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai alla giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c’entrava?“, conclude Magalli con una domanda piuttosto lecita.