Patrizia Rossetti, commozione alle stelle: “La prima volta nella mia vita” | Il momento è arrivato

Patrizia Rossetti commossa sui social: per lei si tratta davvero della prima volta! Ecco cosa è successo.

Conduttrice simbolo delle televendite, Patrizia Rossetti è uno dei volti più popolari della televisione nostrana.

Tornata sulla cresta dell’onda grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la Rossetti è stata seguitissima da un pubblico ampio e variegato.

Soprannominata dai social “Patty-Lipstock”, ha gioito con i suoi fan per una notizia che l’ha letteralmente colta di sorpresa: non era mai accaduto!

Patrizia Rossetti e il successo al Gf Vip

Il ritorno sulle scene di Patrizia Rossetti con il Grande Fratello Vip 7 ha messo tutti d’accordo. Conduttrice che ha conosciuto la grande popolarità negli anni Novanta, la Rossetti è da sempre considerata il volto femminile delle televendite. La partecipazione al reality show di Canale 5, però, le ha permesso di farsi conoscere a tutto tondo, mettendo in evidenza quella schiettezza e quel coraggio di dire le cose che l’hanno resa sin da subito una delle concorrenti più amate dell’ultima stagione televisiva. Nonostante non sia riuscita ad arrivare in finale, la Rossetti gode di un grande seguito anche sui social, dove è stata nominata dai fan “Patty Lipstick”.

E, proprio uno dei sostenitori di Patrizia l’ha colta di sorpresa realizzando per lei qualcosa di davvero originale. “Choco Patty Lipsticks è proprio come lei, è la rappresentazione della sua splendida personalità, sia per gli ingredienti che per la loro composizione. Uno snack brioso, dinamico, brillante, schietto, sostenuto da valori insoliti e tradizionali come uno stecco di legno. Uno stecco di cioccolato fondente tosto, croccante, con una granella di nocciole apparentemente ruvida all’esterno per riservare il contenuto soltanto a chi va oltre. Al suo interno la classe di un leggero pan di Spagna imbevuto nella cordialità di un caffè gustato durante una chiacchierata piacevole e confortevole”.

La sorpresa per Patrizia Rossetti

Con queste parole è stato descritto il primo gelato dedicato a Patrizia Rossetti, che ha accolto la notizia con grandissima gioia e commozione. “Per me è la prima volta – ha commentato sui social – .Peccato che non lo posso assaggiare perché siamo lontani”.

Chi ha realizzato il gelato ispirato a Patrizia Rossetti lo ha descritto come un’esplosione di solarità, schiettezza e frizzantezza contagiosa. “Onoratissima!!! Avere un gelato con il mio nome ed i miei gusti preferiti!”, ha scritto la Rossetti a corredo del video che descrive nel dettaglio com’è nato il gelato Choco Patty Lipsticks.