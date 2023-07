Riconoscete questa tenera bambina? Oggi è una diva della televisione | La conosce chiunque

Avete riconosciuto questa bambina? Ha lo stesso sguardo visto e intelligente di oggi. Solo che adesso è una vera diva della televisione

Con i social network e la condivisibilità di ricordi e memorie, si è fatta sempre più strada la tendenza a condividere scatti di gioventù o dell’infanzia.

Tempo fa c’era proprio il trend di condividere la propria foto da bambini per vedere poi come si era cambiati nel tempo. Qualche persona resta uguale, qualcuno diventa totalmente diverso.

Questo avviene anche per i personaggi del mondo dello spettacolo che o sono ancora immediatamente riconoscibili o hanno cambiato completamente il loro aspetto, passando dall’essere adolescenti riservati ad adulti fascinosi.

Anche in Italia spesso i personaggi del mondo dello spettacolo fanno questo gioco. Avete riconosciuto chi è quella bambina? Oggi è conosciuta da tutti quanti.

Ecco chi è quella bambina nella foto: l’avevate riconosciuta?

La bambina nella foto altro non è che Barbara D’Urso con i suoi occhi neri e profondi e quel sorrisetto furbetto che continua ad avere ancora.

I capelli erano ricciolini e scuri. Oggi oltre sessantenne, Barbara D’Urso resta una bellissima donna e di grande successo. Anche se il suo futuro televisivo si fa molto più incerto.

Crollo di un impero: la fine di Barbara D’Urso

Fa un po’ riflettere la vicenda di Barbara D’Urso con Mediaset. Infatti, ci si dimentica sempre quanto velocemente la televisione possa togliere dopo aver dato. Non è successo tutta all’improvviso, questo è un fatto chiaro. Infatti, era ormai già da un po’ che andava avanti un gioco di sottrazione con la conduttrice napoletana che era passata dall’avere tantissimi programmi e a vederseli portare via uno dopo l’altro. Poi le cose sono andate sempre peggio fino a che anche Barbara D’Urso non è stata mandata via all’improvviso senza nemmeno darle il tempo di rendersene conto. Infatti, lo strappo è stato improvviso e la stessa donna ha detto: “Non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.

Una parabola davvero triste e inaspettata per chi solo pochi anni fa aveva veramente un impero tra programmi in prima serata e pomeridiani. Sorprende quanto velocemente possano cambiare le cose e quanto si possa passare dall’essere fuori classe a panchinari. Non resta che aspettare di scoprire quali sono i futuri progetti di Barbara D’Urso. Qualcuno pensa addirittura che potrebbe passare a Netflix e condurre lì un reality. La nuova linea editoria di Mediaset dovrebbe essere molto diversa.