Emma Marrone, ecco cosa porta sempre con sé | Non riesce proprio a farne a meno

Il piccolo segreto di Emma Marrone svelato a tutti: ecco cosa la cantante porta sempre con sé in valigia.

Cantante tra le più apprezzate nate nel talent show Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone è una delle artiste più limpide e sincere.

Seguitissima sui social dove conta milioni di follower, la cantante di origini salentine si racconta a tutto tondo ai suoi fan, senza nascondere segreti e misteri sulla sua vita.

E, proprio un piccolo dettaglio che riguarda la vita privata di Emma è stato svelato sul palcoscenico del Tim Summer Hits.

Emma Marrone e quel presunto flirt con…

Single da tantissimo tempo, Emma Marrone ha sempre parlato apertamente della sfortuna in amore. Dopo il celebre fidanzamento con Stefano De Martino ai tempi di Amici di Maria De Filippi, la cantante è stata legata all’attore e regista Marco Bocci. Da tempo, tuttavia, il suo nome non viene associato a quello di un uomo ed è stata lei stessa a confessare di non godere di buona sorte ogni volta che incontra una persona alla quale potrebbe essere interessata. Recentemente, però, è scoppiato il gossip su un presunto flirt tra Emma e il rapper Tony Effe. Dopo l’uscita del loro primo singolo insieme, molti si sono chiesti se tra loro ci fosse qualcosa di più di un rapporto professionale.

“Gli voglio bene e sono felice di cantare assieme a lui”, ha chiarito una volta per tutte la Marrone, che ha sempre preferito rimanere lontana da ogni genere di gossip infondato sulla sua vita. Direttamente dal palcoscenico del Tim Summer Hits, però, la cantante non ha esitato a rispondere alla domanda di una delle conduttrici: “Cos’è che porti sempre con te in valigia?”. Se molti si aspettavano una risposta “ambigua”, Emma ha spiazzato tutti confidando ai presenti il suo piccolo problema. “Le medicine, sono ipocondriaca”, ha ammesso lei tra le risate generali.

Emma e la morte del padre Rosario

Tornata a sorridere dopo la morte dell’amato papà Rosario, Emma Marrone non perde occasione per rivolgere un pensiero all’uomo dal quale ha ereditato la passione per la musica.

“[…]Niente è più come prima senza di te. Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche come l’anima, trema tutto. Anche la voce trema, perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime – aveva scritto lei sui social a distanza di settimane dal grave lutto – . Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io ero la figlia del suo papà. Che fatica essere me senza di te […]”.