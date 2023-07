Simona Ventura tradita dal marito: la conduttrice faceva tutt’altro | Ci sono le prove

Simona Ventura tradita mentre era impegnata a fare altro: ecco cosa è accaduto alla conduttrice.

Conduttrice tra le più apprezzate di sempre dal pubblico italiano, Simona Ventura è tornata a sorridere dopo uno stop professionale che l’ha spinta a rimettersi in carreggiata partecipando a L’Isola dei famosi nel 2016.

Rinata dopo quell’esperienza che fu, a tratti, tutt’altro che felice, la Ventura è tornata a sorridere anche grazie all’incontro con il giornalista Giovanni Terzi.

Pronti a convolare a nozze prima della pandemia, la coppia è stata costretta a rinviare tutto a data da destinarsi. Ma sembra proprio che il 2023 possa essere il loro anno…

Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi

“Avevamo definito le date tre volte – hanno raccontato Simona Ventura e Giovanni Terzi svelando i motivi che li hanno spinti a rinviare più volte i fiori d’arancio -. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”. Così, con una intervista per il Corriere della sera, la coppia ha comunicato la volontà ancora certa di diventare marito e moglie dopo una relazione nata quando entrambi sembravano non essere più intenzionati a cercare l’amore.

“Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”, aveva svelato lui, mentre lei aveva aggiunto: “Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui”. Innamoratissimi l’uno dell’altra, dunque, la Ventura e Terzi diventeranno marito e moglie e, in attesa di quel giorno, continuano a vivere la loro vita di coppia sotto lo stesso tetto.

Simona Ventura tradita da lui…

E, proprio durante la quotidianità, Simona Ventura e Giovanni Terzi non esitano a mantenersi in contatto con i propri follower, ai quali raccontano momenti di vita insieme tra scherzi e serietà. Uno degli ultimi post condivisi dalla conduttrice la ritrae in tutta la sua bellezza, in un momento in cui lei mai si sarebbe aspettata che il compagno la stesse osservando.

“Foto a tradimento di Giovanni Terzi (mentre cerco il taxi)”, ha scritto la Ventura a corredo di una carrellata di immagini che la ritraggono con un mini abito bianco all’interno della sua abitazione. “Sei particolarmente bella Simo! Le foto a tradimento sono quelle che riescono meglio”, “Le gambe le hai ancora bellissime…da fare invidia alle 20enni…”, hanno commentato alcuni fan della conduttrice notando la sua estrema bellezza.