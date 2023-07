Massimo Boldi, il lieto annuncio all’improvviso: “Uniti in matrimonio” | Gioia incredibile

Massimo Boldi annuncia il matrimonio: l’attore al settimo cielo sui social. Il messaggio pieno di gioia.

Attore comico tra i più amati e famosi in Italia, Massimo Boldi è un artista molto seguito sui social dove conta migliaia di fan.

Attraverso i suoi canali, si racconta al pubblico della rete condividendo momenti di vita privata e professionale.

Nelle ultime ore, però, Massimo Boldi ha spiazzato tutti con un annuncio pieno di gioia per il matrimonio appena celebrato.

Massimo Boldi, la notizia gioiosa

“Finalmente uniti in matrimonio!”: con queste parole Massimo Boldi ha esordito nel messaggio video inviato all’amico e collega Enzo Salvi, che ha condiviso tutto sul suo profilo Instagram. L’attore milanese ha voluto così esprimere la sua gioia per le nozze di Manuel, figlio di Salvi, e della neo sposa Federica Stazzi. I due sono convolati a nozze lo scorso 2 luglio e Massimo Boldi, molto vicino al collega e legatissimo ai figli di quest’ultimo, ha voluto mandare a Manuel e a sua moglie un messaggio di auguri per l’inizio della nuova vita insieme.

“Vi faccio tanti auguri – ha continuato Boldi scherzando – .Anche da parte di mio zio Enzino Salvi e mio cugino Er Cipollino. Tanti auguri e felicitazioni vivissime. Fate i bambini, fateli già grandi […] Tanti, tanti auguri! Baci, carezze…”. Il video, poi condiviso da Enzo Salvi sul suo profilo Instagram, è stato visualizzato da migliaia di utenti del web che hanno applaudito l’attore per il tenero e simpatico messaggio inviato al figlio di uno dei suoi più cari amici.

Massimo Boldi e il grave lutto

Il sorriso di Massimo Boldi è caro a molti suoi fan, che hanno seguito l’attore anche in uno dei periodi più bui e difficili della sua vita: la morte dell’amata moglie Marisa, scomparsa nel 2004 in seguito ad un tumore al fegato. Il lutto che ha segnato l’attore è stato per lui un dolore davvero devastante. “Mi manca tantissimo, era l’amore della mia vita”, ha detto in una intervista a Oggi è un altro giorno.

Nel tempo, poi, Boldi ha provato a superare il lutto legandosi a Irene Fornaciari con la quale, tuttavia, la relazione è finita dopo alcuni anni. Recentemente, poi, l’attore è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Elisa Barannu, la ragazza con cui si è presentato alla festa per il compleanno di Barbara D’Urso. Criticato per l’enorme differenza di età, poi, Boldi aveva voluto precisare: “Lei ha 20 anni, io potrei essere suo padre. Come potrebbe esserci qualcosa tra di noi. Potrebbe essere il volto del prossimo cinepanettone che farò, se ci sarà”.