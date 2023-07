Barbara D’Urso volta pagina, svelato il futuro | Si è già presa la sua rivincita

Barbara D’Urso ha smesso di soffrire: si è lasciata l’accaduto alle spalle, è pronta a rimettersi in gioco.

Già abbastanza famosa di per sé, Barbara D’Urso negli ultimi giorni è stata sulle pagine dei rotocalchi e giornali online per la sua vicenda con Mediaset.

Infatti, a quanto pare, la conduttrice è stata esclusa dalla conduzione del suo storico programma Pomeriggio 5, affidato alla professionista Myrta Merlino, proveniente dall’Aria che tira di La7.

Le lamentele dei fan non sono certo mancate, né le espressioni di rammarico della stessa Barbara, incoraggiata e sostenuta dalla sorella Daniela, che lanciò degli hashtag in favore della carriera di Barbara.

Barbara D’Urso, però, è piena di risorse, e se è riuscita a conquistare, in passato, una prima serata, sarà di certo in grado di riprendersi velocemente. Infatti, sta accadendo proprio questo: una breve asciugata alle lacrime ed è pronta a tornare in campo.

La nuova ‘Barbarella’

D’Urso avrebbe già dei nuovi progetti, e le affermazioni del nuovo ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi sulla sua esclusione devono averla toccata solo superficialmente. O, almeno, questo è quello che Barbara D’Urso vuole far credere: certo è che il suo carisma è centrale per la propria carriera e immagine, e che molte persone si fidano di lei proprio per questo.

La nuova attività prevede l’organizzazione di eventi: insieme alla socia Francesca Caldarelli, infatti, Barbara D’Urso ha rimesso in piedi l’agenzia B&Fable e ha già scelto una location per l’avvio.

Barbara D’Urso di nuovo lanciata

Sono state tante le indiscrezioni prima della conferma avuta da Pier Silvio Berlusconi durante la Mediaset Night. Sembrerebbe che Mediaset voglia rinnovarsi eliminando la componente principale trash della rete: di certo per questo Barbara D’Urso è stata estromessa, considerata una buona quota del trash presente su Canale 5.

Anche alcuni colleghi hanno parlato della sorte di Barbara, tra questi il concorrente della Rai, Alberto Matano, conduttore di La Vita in diretta su Rai Uno. D’Urso e Matano si sfidavano ogni pomeriggio a colpi di ascolti, andando in onda esattamente allo stesso orario – le cinque del pomeriggio. “Siamo sempre stati competitor”, ha detto infatti Alberto Matano, “con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama più quello che facciamo noi, e cioè un racconto giornalistico”, ha concluso.