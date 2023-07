Selvaggia Lucarelli, la figuraccia è di quelle grosse: “Si dicono tante cose…” | Non è vero niente

Selvaggia Lucarelli smentita clamorosamente: tutti i retroscena dello scivolone di stile e della risposta della conduttrice.

Aria di battaglia tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci, storica conduttrice TV. Tutto dovuto ad una dichiarazione della Lucarelli che ha fatto andare Milly Carlucci su tutte le furie.

Ma che rapporto c’è tra le due? Selvaggia, originaria di Civitavecchia, è una giornalista che si è sempre distinta per una visione cinica e moderna del mondo, al passo con gli ultimi trend di internet e della società. Nel corso della sua carriera si è attratta non poche antipatie, anche a causa della sua tendenza a rispondere ad accuse con ironia e sarcasmo.

Milly Carlucci, d’altro canto, è una delle conduttrici più popolari d’Italia. Vanta un curriculum che l’ha vista protagonista sulla Rai come in Mediaset, in programmi di prima serata quali il Festival di Sanremo e Miss Italia.

Ma soprattutto, Milly è autrice del talent show più lungo della storia Rai: il format di danza Ballando Con Le Stelle, adattato dall’inglese Stricly Come Dancing. Un format in cui da anni compare anche Selvaggia…

Da opinionista a giurata: ma ora…

Diciassette stagioni di conduzione per Milly Carlucci, e ben sette in qualità di giurata per Selvaggia Lucarelli, ma in realtà la giornalista era comparsa già nella decima stagione in qualità di commentatrice al fianco di Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna e Claudio Lippi.

Nonostante le numerose presenze, nell’ultimo anno Selvaggia è stata al centro di numerosi litigi e polemiche. Lei sostiene di aver ottenuto il consenso e l’apprezzamento del pubblico, e si è dichiarata pronta e riconfermata per la prossima edizione del programma, che partirà in Ottobre. Ma la Carlucci ha avuto da ridire.

“Se ne parlerà”, l’agghiacciante dichiarazione di Milly Carlucci

La certezza di Selvaggia si è scontrata con la freddezza della conduttrice, che al sito Davidemaggio.it ha dichiarato: “Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Prima penseremo a chiudere il cast, poi parleremo della giuria.“.

Non conosciamo i retroscena del deterioramento del rapporto tra le due, ma la Carlucci sembra determinata ad allontanare Selvaggia dal programma: “Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno, che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì, però bisogna vedere se avremo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone.”, ha spiegato. Sembra quindi che Milly sia pronta a fare dei sacrifici, e che Selvaggia sia una delle opzioni più probabili.