Francesco Facchinetti, due vite cambiate per sempre | Commozione esagerata

Le loro vite sono cambiate per sempre e nessuno se lo aspettava. Francesco Facchinetti ha raccontato tutto con una commozione esagerata.

Francesco Facchinetti ha spostato la sua carriera dal mondo della musica alla conduzione televisiva, grazie alla sua simpatia e al carisma.

Oggi inoltre è molto impegnato anche a livello sociale sia in difesa dell’ambiente che dei diritti e non si risparmia nello sposare una causa e pubblicizzarla.

Considerato anche un bellissimo uomo, non ha mai nascosto di aver avuto un problema con l’accettazione della perdita di capelli. Infatti, il cantante ha iniziato a perdere i capelli che era ancora molto giovane, aveva solo vent’anni e questo per lui era un problema senza precedenti.

Lui ha infatti detto: “A vent’anni ho iniziato a perderli, perché ho ereditato gli occhi azzurri di papà, ma non la voce e i capelli. Così sono andato subito in cerca di una soluzione”.

Le varie soluzioni tentate da Francesco Facchinetti

Tuttavia, le soluzioni tentante sono state tante ma non molto efficaci e gli sono costate molto in termini di tempo e denaro. Ha raccontato: “In primis ho provato l’autotrapianto. In questo modo ho sposato sei mila capelli dal retro della nuca al davanti. Tuttavia, questa è un’operazione chirurgia e, in fondo, si tratta semplicemente di uno spostamento.

Per questo motivo una zona resta comunque vuota. Subito dopo sei molto contento ma dopo 5 anni ti tocca fare un’altra operazione, provare dolore e spendere altri soldi. Come seconda soluzione, ho provato la polvere, ma comporta problemi: sporca tutto, dalle lenzuola alle mani delle ragazze che ti accarezzano, e poi devi rimetterla in continuazione. Infine, ho provato la strada delle lozioni che favorirebbero la ricrescita dei capelli”. Tutte non si sono rivelate efficaci.

Due vite cambiate: non solo quella di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti ha raccontato come l’incontro con un medico che aveva ideato una patch cutanea sotto i cui i capelli possono ricrescere gli abbia cambiato la vita. Non solo la sua ma anche quella del medico che ha studiato la cosa. Infatti, lui ha potuto ricostituire la sua chioma mentre il dottore ha avuto una pubblicità senza precedenti che ha aumentato tantissimo il numero di persone che si sottopongono a questa tipologia di intervento estetico.

L’ex dj Francesco ha detto ai suoi follower: “Un giorno la vita ha voluto che incontrassi Fabrizio. Lui mi ha raccontato tutta la sua storia, 20 anni di studi e mi ha raccontato come per la prima volta ha ideato una patch cutanea che permette alla testa di traspirare e ai capelli presenti sotto di crescere. Quindi eccomi qua con i capelli più folti, sembro il ‘Re Leone’”. Per la prima volta, ho trovato la soluzione. E non mi vergogno a dirlo, sono contento di dirvelo perché so quanta felicità potrebbe darvi”.