Alessia Marcuzzi, le parole sul declino: “A 50 anni non…” | L’ha confessato davvero

Le rivelazioni della conduttrice Alessia Marcuzzi scioccano il pubblico: restano tutti allibiti dopo l’enunciato.

Tante persone adorano Alessia Marcuzzi, la seguono da quando, quando era un po’ più giovane, era una delle più assidue conduttrici del festival musicale estivo più seguito di sempre, il Festivalbar.

Per i nostalgici è un evergreen, ma anche le nuove generazioni l’hanno apprezzata nella conduzione dei reality La Talpa, il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Ormai entrata nella parte più matura della vita, Alessia non fa più segreto di cosa significa passare la soglia dei 50 anni, e si confessa liberamente.

Di certo crescendo le inibizioni tendono, almeno solitamente, ad abbassarsi, e questo probabilmente è successo anche ad Alessia, che senza filtri racconta un evento impensabile per lei.

Marcuzzi: “devi farci i conti”

“Che effetto mi fa l’età che sale?”, così inizia la confessione di Alessia Marcuzzi, che spiega il suo punto di vista e come esso stesso è cambiato con l’avanzare dell’età.

Ciò che è certo è che si tratta di qualcosa da abbracciare in pieno, vista l’alternativa. “I figli crescono, e tu ‘diventi grande’, sono le regole del gioco e vuoi farlo bene, senza impaurirti. Dentro di te ti senti una ragazzina, ma non ci sono scuse: sei ormai adulta e devi farci i conti. A 50 anni non è, però, come spesso ci vogliono raccontare, la fine di ogni forma di bellezza e produttività”, ha detto la conduttrice. Le parole di Alessia hanno di certo un che di saggio, e rassegnarsi all’età è un concetto che in questa società va molto; in realtà ciò che sarebbe opportuno ricordare è valorizzare il passare degli anni, le rughe di espressione che si accumulano: le persone iniziano ad essere un concentrato di vita sempre più ricca, che non dovrebbero dover giustificare.

Alessia Marcuzzi innamorata

Ancora in merito ai 50 anni, Alessia prosegue: “è un altro periodo della vita: ti conosci, hai imparato cosa vuoi e cosa non più. Ogni mattino in nuovo modo di innamori, prima di chiunque altro, di te”.

L’idea di Alessia è forse un po’ romanticizzata, seppure è bello che una donna nella società contemporanea esalti quali sono i vantaggi dell’avanzare dell’età e non cerchi in tutti i modi di negarla. Non è facile operare una riflessione simile, soprattutto quando una persona è così famosa e sovraesposta, dato le numerosissime pressioni sociali che riguardano l’essere belle e giovani, soprattutto per quanto riguarda le donne.