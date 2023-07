Maurizio Lastrico se n’è andato: non lo vedremo più lì | Ormai è tutto deciso

Non vedremo più il comico di Zelig Maurizio Lastrico perché purtroppo ormai tutto è stato deciso. L’attore se n’è andato…

Maurizio Lastrico ha iniziato la sua carriera come comico e un po’ alla volta è diventato anche attore. Il successo e la popolarità arrivano con la partecipazione a Zelig.

Per lui una dote fondamentale risulta essere l’autoironia, come ha raccontato: “Una delle qualità più belle dei genovesi è l’autoironia. L’umorismo viene usato o per esorcizzare terribili disgrazie o per festeggiare dei grandi trionfi.

La gente a Genova mi prende in giro, mi dice ”è arrivato Mastroianni”. La verità è che siamo follemente innamorati della città al punto che prenderla in giro rappresenta un po’ il classico umorismo che si esercita con un amico”.

Eppure, adesso arriva una bruttissima notizia per tutto il pubblico e sembra che non lo vedremo più. Maurizio Lastrico se n’è andato…

Maurizio Lastrico ha deciso di andarsene

Maurizio Lastrico ha lasciato per sempre la fiction Rai Don Matteo. Ha infatti deciso di tornare dietro le quinte di Call my agent, la serie tv targata Sky che ha avuto un grandissimo successo e si sta preparando per la seconda stagione.

Nelle sue storie Instagram ha infatti scritto: “Ciao ragazzi, un saluto dal set di Call my agent 2 per sponsorizzare niente, solo per salutarvi”. Inoltre, ha comunicato a tutti i suoi follower che la prossima stagione sarà davvero esplosiva e interessante, per questo invita tutti a non perdersela.

Maurizio Lastrico e la scelta di diventare attore

Maurizio Lastrico ha iniziato tardi la sua carriera di comico e attore, com’è abbastanza noto. Infatti, anche il successo per lui non è arrivato in età così precoce. L’uomo ha raccontato: “Prima ho cercato di fare altri lavori: nella mia testa riecheggiava l’idea che fare l’artista poteva essere un hobby e non una professione rispettabile. Grazie alla spinta di mia madre e alla mia presa di coscienza ho capito, però, che era questo quello che dovevo fare. Ho cercato di ostacolarmi, ma non ci sono riuscito”.

Inoltre, la sua carriera è iniziata con la sceneggiatura: “Ho vinto un concorso di sceneggiatura da ragazzino. Poi ho cantato in un gruppo, componevo gli inframezzi comici tra una canzone e l’altra: diciamo che fin da ragazzino avevo l’attitudine all’intrattenimento. Con Zelig ho avuto una botta fantastica, e spero davvero che Claudio e Vanessa lo riprendano in mano perché Zelig è l’accademia della comicità”.