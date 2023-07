GFVip, volto del reality finisce sotto i ferri | Il motivo è da non credere

Shock legato al reality più amato d’Italia: l’intervento arriva senza alcun preavviso. I follower preoccupati per le storie su Instagram.

I fan del Grande Fratello VIP si saranno sicuramente resi conto che una dei partecipanti delle scorse edizioni ha fatto una dichiarazione shock sul suo profilo Instagram.

La modella ha infatti trasmesso una storia direttamente dallo studio del medico, pochi minuti prima dell’inizio dell’intervento che l’ha coinvolta.

Sono state ore di panico tra un aggiornamento e l’altro, in cui i follower hanno speculato sulla ragione che ha portato l’influencer in sala operatoria: infatti non erano state fornite spiegazioni, solo storie Instagram criptiche e preoccupanti.

Fortunatamente, i fan non hanno dovuto attendere tanto, e sopratutto non hanno dovuto chiedere: gli aggiornamenti, anche se in ritardo, sono stati più che esaurienti.

Un intervento necessario: l’influencer va sotto i ferri

Jessica Selassié si opera: la “principessa etiope”, figlia di Giulio Bissiri, l’uomo che per anni si è finto membro della famiglia imperiale d’Etiopia, è una famosissima influencer di Instagram che negli anni si è allontanata dall’aura del padre facendosi conoscere grazie alla partecipazione, assieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa, al Grande Fratello Vip. Ha vinto la sesta edizione, conquistando tutti grazie alla sua verve forte e decisa. Nonostante la verità sul padre, il carattere da principessa non le manca affatto: perfettamente affabile, è adorata dai suoi milioni di follower.

Ma che cosa le è successo? Pare proprio che Jessica si sia vista costretta a ricorrere ad un evento di chirurgia estetica. Pur sdoganata in anni recenti, la chirurgia estetica ha ancora numerosi detrattori; quello di Jessica però è un caso eccezionale, dove la vanità viene messa da parte da una genuina necessità.

La realtà di un corpo in costante cambiamento

Jessica ha infatti spiegato di essere dimagrita molto, di recente: un cambiamento radicale, che però non ha coinvolto il seno, lasciandolo cadente. Per poter mantenere la linea perfetta, che d’altronde fa parte del suo lavoro, e per evitare un disagio psicofisico, Jessica si è quindi recata a Caserta per l’operazione.

Il tutto è stato documentato tramite le sue storie Instagram. La degenza è durata solo ventiquattr’ore, e Jessica è riuscita a tornare a Roma il giorno dopo l’intervento, rallegrando i fan preoccupati con una foto del suo cane: sana e salva a casa.