Filippa Lagerback a cuore aperto: “Il cancro fa paura” | Dolore grandissimo

Il triste male ha colpito anche lei, devastando la sua vita. Le parole di Filippa commuovono il web: “Non ho mai voluto pensare al peggio”.

La sofferenza traspare da ogni suo gesto, ogni sua parola. Filippa Lagerback è tornata a parlare della malattia che l’ha toccata tanto da vicino, e lo ha fatto senza mezzi termini.

Marika Filippa Lagerback è la conduttrice televisiva svedese che dall’inizio degli anni 2000 è approdata sulla TV italiana, dopo l’iniziale impiego come modella. È conosciuta per aver lavorato per lungo tempo al fianco di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto a Che tempo che fa, un incarico di annunciatrice che ricopre tutt’ora.

Nello stesso periodo in cui inizia a militare in TV, Filippa conosce Daniele Bossari. Lui è tutto l’opposto del marito che un giorno diventerà: casinista, irriverente e poco serio, nonostante le differenze tra i due scoppia una passione intensa.

Passione che si mantiene tutt’ora, e che li tiene incollati assieme da 22 anni. Filippa e Daniele hanno avuto una figlia nel 2003, ma si sono uniti in matrimonio solo nel 2018. E hanno superato assieme tante difficoltà.

Una diagnosi inaspettata: la lotta contro il carcinoma

Neppure un mese fa, il conduttore Daniele Bossari ha rivelato con un post su Instagram di aver appena chiuso un periodo di chemioterapia e radioterapia per poter sconfiggere un carcinoma alla lingua. Il tumore gli era stato diagnosticato appena due mesi prima, e anche se le cure a cui Bossari si è affidato sono certe, la sua malattia è ancora in fase di regressione: affinché si possa “stare tranquilli” devono trascorrere anni.

Daniele ha raccontato che Filippa gli è rimasta accanto per tutto il tempo, supportando ogni scelta e sostenendo ogni momento di crisi o dolore, legato alla malattia come anche alla conseguente depressione: “Si è sacrificata in tutto e per tutto per aiutarmi”, ha spiegato, parlando della malattia non operabile.

“Si lotta in due”, le parole di Filippa

Dal canto suo, Filippa ha voluto raccontare la propria esperienza al Corriere: “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e, anche durante la fase più acuta della sua malattia, non ho mai pensato al peggio. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati.”.

Insomma, tanto coraggio e altrettanto reciproco sostegno sono la formula dell’amore perfetto: “Ci siamo tenuti per mano. Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore da forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza”.