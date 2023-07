Barbara D’Urso in Rai, stavolta ci siamo | Dopo l’estate è pronto il programma

Lo shock del benservito anticipato non l’ha fermata: Barbarella nazionale è già pronta a ricominciare. L’arrivo in Rai era inevitabile.

Barbara D’Urso senza freni: la conduttrice più amata e discussa d’Italia è da settimane al centro di una bufera mediatica, ma questa volta la colpa non è di una polemica nata da un intervento durante uno dei suoi programmi.

Barbara, infatti, dopo una lunghissima carriera in Mediaset, che le è valsa il riconoscimento a livello nazionale, è stata “cacciata” dall’emittente a causa della decisione di Piersilvio Berlusconi di rivedere completamente il tipo di programmi trasmessi su Canale 5.

In questi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell’amministratore delegato, che ha deciso di non consentire agli influencer la partecipazione ai reality di punta di Mediaset e definito Barbara D’Urso “troppo trash” per la sua visione dell’emittente.

A Barbara questa definizione non è andata giù: è intenzionata a dimostrare la sua professionalità, ed è pronta a ricominciare da zero. O forse sarebbe meglio dire “da Rai Uno”.

Alto tradimento e insulti dietro le spalle

In questi giorni, infatti, il profilo Instagram di Barbara è un intervallarsi di selfie e screenshot di interviste che la vedono protagonista. La conduttrice sta facendo di tutto perché la sua versione della storia, edulcorata da Canale 5 (che ha dichiarato di aver concordato con lei l’uscita di scena), venga a galla: nessun accordo e un addio anticipato rispetto a quanto previsto dal suo contratto.

“Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata ‘t***a’, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami t***a?”, ha dichiarato a Repubblica. “Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione.”. L’inammissibile atteggiamento è stato commentato da ogni follower, che spera di vederla presto approdare “dall’altra parte della barricata“. Speranze che verranno presto esaudite.

Presto ospite su Rai 1: Barbara approda da Mara

Nonostante non sia stata ancora confermata la sua entrata in Rai, alcuni forti voci di corridoio la vogliono ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, e pare proprio che l’intervista sia dietro l’angolo. Logico pensare che un evento di tale portata richieda degli accordi molto stretti.

Il volto di Canale 5 potrebbe quindi rivelare i segreti più oscuri e macabri del dietro le quinte di Mediaset, rovinando la reputazione dell’emittente proprio nel salotto della sua “rivale” di scena. Non rimane che attendere la conferma dell’ospitata.