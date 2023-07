Giorgio Panariello rimane in mutande: “Sconsigliata la visione ai minori” | L’hanno visto tutti quanti

Immagini vietate ai minori in televisione: lo shock del pubblico per la vicenda che vede protagonista il comico Giorgio Panariello.

Giorgio Panariello è uno dei comici più amati dagli italiani, sia per i suoi sketch sia per le sue interpretazione in diversi film italiani.

Ultimamente ha fatto sorridere anche il suo botta e risposta continuo con l’autore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio durante il programma Tale e Quale Show in onda sulla Rai. Infatti entrambi hanno ricoperto nello show il ruolo di giudici.

Ultimamente, però, Giorgio Panariello ha vissuto una serata non proprio gradevole, a causa della quale la sua reputazione è stata intaccata.

Si tratta di una scena vietata i minori su un palco: evidentemente Giorgio vuole cambiare settore di intrattenimento, chissà come sarà presa la sua scelta dai fan?

Panariello in deshabillé

In uno degli show che Panariello ha organizzato con Marco Masini, che nel video è al pianoforte, è accaduta una cosa alquanto strana. Durante una delle sue più celebri imitazioni, infatti, Panariello si è ritrovato letteralmente in mutande, suscitando l’ilarità del pubblico.

Che fosse una gag pensata o meno, è sicuramente riuscita: lo stesso Giorgio, infatti, ha pubblicato il video dell’accaduto sul proprio profilo Instagram @giorgiopanarielloreal.

“Sconsigliata ai minori”

Insomma, la simpatia di Giorgio Panariello, anche questa volta, supera ogni barriera: il comico pubblica il video con la didascalia “Sconsigliata la visione ai minori”, giocando, appunto, sul fatto che gli cadono i pantaloni e ha bisogno di una persona della produzione, verosimilmente, che lo aiuti a rimetterli a posto.

Leggendo i commenti, i fan sembrano soddisfatti del nuovo spettacolo messo in piedi, che vede sul palco la strana coppia Panariello – Masini, che vanno avanti con le loro performance musicali e di imitazioni con un’ironia particolarissima, che pochi possono apprezzare. Uno spettacolo tutto sommato di nicchia, ancora oggi in tour: ad agosto ci sono numerose date in diverse città italiana, da Messina a Molfetta o Forte dei Marmi, in un tour estivo davvero esilarante. La strana coppia, a quanto pare funziona eccome! Ancora una volta Giorgio Panariello è riuscito a non finire nel dimenticatoio, nonostante la sua comicità sia legato alla generazione X e a quella dei Boomer, due generazioni che stanno lasciando spazio ai Millennial e alla GenZ.