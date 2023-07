Michelle Hunziker ed il bacio con l’ex | Nessuna vergogna, l’hanno fatto davanti a tutti

Nessuna vergogna per Michelle Hunziker che decide di scambiarsi un appassionatissimo bacio davanti a tutti quanti con il suo ex. Scopriamo di più su quello che è accaduto.

Una delle coppie più iconiche degli anni ’90 è stata sicuramente quella formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due si sono innamorati e messi insieme nel 1995. Nel 1998 si sono invece sposati. Erano entrambi giovani e bellissimi per questo motivo hanno fatto sognare tutti.

Tuttavia, a causa di alcuni problemi, la loro storia è poi terminata all’inizio degli anni 2000 e i due hanno preso delle strade diverse. Per molto tempo non hanno avuto un buon rapporto. Con il tempo però, grazie all’amore per la figlia Aurora, hanno saputo mediare e costruire un bel rapporto di amicizia

Il divorzio ufficiale è arrivato nel 2009 ma i due si erano già lasciati nel 2002. Aurora ha sofferto molto all’inizio, fino a che le cose non si sono risolte.

I due neononni adesso hanno un bellissimo rapporto. Michelle Hunziker bacia addirittura l’ex davanti a tutti, senza nessuna vergogna. Ecco cos’è successo…

Il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Nella prima puntata dello show di Michelle Hunziker dello scorso febbraio, era ospite in trasmissione Eros Ramazzotti. I due hanno ricostruito un ottimo rapporto, soprattutto grazie alla nascita del loro primo nipotino. I giovanissimi nonni hanno passato molto più tempo insieme, a maggior ragione ora che la showgirl svizzera si è separata da Tomaso Trussardi.

Nel corso della puntata l’ex coppia si è salutata scambiandosi un tenero e amicale bacio sulle labbra. Tuttavia, hanno ribadito di essere solo amici, anche se confermano che la loro è stata una bellissima storia. Eppure, sembra che l’ex compagno della showgirl svizzera fosse spesso geloso del padre di Aurora.

Michelle Hunziker e i due divorzi

Nonostante abbia due divorzi alle spalle, Michelle Hunziker continua a credere nell’amore, anche se non sta cercando una nuova relazione. In una recente intervista, la showgirl svizzera ha infatti rivelato: “Certo che dopo due divorzi credo nell’amore. E di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione. Ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

Inoltre, ha ammesso di aver paura della solitudine. Ha detto: “Questo è un timore che va affrontato, perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere le persone che vuoi intorno”.