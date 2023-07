Paola Barale, all’improvviso il messaggio del medico: “Sono arrivati i risultati…” | Per la showgirl un colpo tremendo

Una telefonata che le ha sconvolto la vita. Lo shock per la conduttrice è stato immenso: era questione di tempo, eppure…

Paola Barale, icona della televisione italiana che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo con il suo talento, la sua bellezza e il suo carisma contagioso, ha parlato di una telefonata ricevuta dal suo medico che l’ha lasciata devastata.

Nata il 28 aprile 1967 a Ciriè, in provincia di Torino, Paola ha iniziato la sua carriera come ballerina, ma ben presto ha conquistato il pubblico anche come conduttrice televisiva. La sua carriera è decollata negli anni ’90, quando è diventata una delle vallette più amate dei programmi del noto presentatore Mike Bongiorno.

Il suo sorriso contagioso, la sua simpatia e la sua capacità di coinvolgere il pubblico l’hanno resa un volto familiare in milioni di case italiane. La sua presenza sul piccolo schermo è stata costante nel corso degli anni, con la partecipazione a numerosi programmi televisivi di successo.

Oltre al suo talento televisivo, Paola è anche una donna impegnata nel sociale. Ha collaborato con varie associazioni benefiche e ha dedicato tempo ed energie per sostenere cause importanti. Proprio nella speranza di fare consapevolezza su una delle cause da lei abbracciate, Paola ha deciso di raccontarsi.

Come se le montagne tremassero: la scoperta dell’inevitabile

“Ero in vacanza in Perù, in fila alla biglietteria del Machu Picchu. Da un po’ di tempo ricevevo dei segnali dal corpo e avevo fatto degli esami. Ma proprio lì, davanti a quella montagna maestosa, mi arriva un messaggio dal mio ginecologo: ‘Paola, sono arrivati i risultati delle analisi. Ti confermo che sei in menopausa. E il Machu Picchu, di colpo, sembrò traballare.”

Queste le parole con cui Paola Barale ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni la storia del suo ingresso in menopausa, arrivato prestissimo, a soli 42 anni. Dodici anni dopo, Paola ha imparato a convivere anche con questo inevitabile aspetto della vita di quasi tutte le donne: ne parla in un libro.

La sua testimonianza in un libro

“Non è poi la fine del mondo“, questo il titolo del libro che dallo scorso Maggio è disponibile in tutte le librerie e in cui la conduttrice racconta la sua esperienza.

“Meglio arrivarci che non arrivarci, a questa fase. Perché vuol dire che siamo ancora qua: cerchiamo allora di viverla al meglio.”, ha spiegato. “Così ho deciso di dare spazio nel libro ai consigli di validi esperti che aiutano ad accettare il cambiamento per costruire un nuovo equilibrio.”.