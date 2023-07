Elisabetta Gregoraci, il crollo è allarmante | Non c’è stato proprio nulla da fare

Elisabetta Gregoraci non se lo aspettava, sfortunatamente per lei è stato davvero un brutto colpo: una caduta rovinosa.

Dal debutto a Miss Calabria, Elisabetta Gregoraci ha fatto tantissima strada e non senza ostacoli: stavolta, però, l’accaduto è davvero gravissimo, e ci si chiede cosa accadrà da questo momento in poi.

Di traguardi, Elisabetta ne ha raggiunti moltissimi: tra questi, la notorietà, che ancora oggi non si è spenta nonostante la sua relativa scarsa presenza sui media. Ricordiamo il momento in cui fu chiacchieratissima per via della notizia della sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore.

Nel 2020 tentò un ritorno partecipando al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip: in quel caso abbandonò la Casa di Cinecittà dopo tre mesi.

Nell’ultimo periodo, in particolare a partire dal 2018, le è stata affidata la conduzione della manifestazione musicale dell’estate: Battiti Live. Qualcosa, però, inizia ad andare terribilmente storto.

Battuti live

Martedì 11 luglio 2023 è stata la seconda serata, il secondo appuntamento con l’evento Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Nonostante l’hype creato dalle promo nelle ultime settimane, la seconda serata ha perso l’attenzione degli ascoltatori.

Nello specifico, Battiti Live andato perdendo a partire da 2 milioni di spettatori, raggiungendo solamente l’1.7 milioni di utenti. A vincere la serata, invece, ancora una volta, la rete pubblica, con un fiction strappalacrime.

Gregoraci e Palmieri surclassati

Il portale gossipetv.com ha diffuso, infatti, gli ascolti della giornata di martedì 11 luglio 2023. Il vincitore indiscusso della serata è Un cuore, due destini su Rai Uno, che ha totalizzato 2.014.000 spettatori e il 13,4% di share. Battiti Live, per essere una trasmissione evento, ha conquistato, nella sua seconda serata, solamente un secondo posto, totalizzando 1.741.000 spettatori e raggiungendo il 14,8% di share. Un dignitoso terzo posto, invece, il programma Ti presento Sofia in onda su Canale 5, che ha attirato l’attenzione 1.562.000 utenti con l’11% di share.

Anche nel preserale Rai trionfa su Mediaset: infatti Techetechetè, il programma che recupera dalle Teche Rai gli spezzoni più significativi della storia della televisione, ha superato alla grande la raccolta di gag Paperissima Sprint in onda su Canale 5. Terzo posto in questa fascia, invece, per Reazione a Catena, il Quiz show estivo di Rai Uno condotto da Marco Liorni, che raggiunge 2.287.000 spettatori nella prima parte, mentre nella seconda ben 3.303.000 con il 28,3% di share.