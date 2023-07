Oriana Marzoli, Daniele è già nel dimenticatoio | La showgirl ‘pizzicata’ insieme a un altro

Una testimonianza sui social viene confermata dalla stessa Oriana. I fan ironizzano: “Lo hai dimenticato in fretta”, e lei risponde a tono.

Non mettetevi contro Oriana. La modella e influencer venezuelana ne ha sempre avuta una per tutti, un carattere peperino dietro a un viso dolce, ma da quando ha confermato la rottura con il fidanzato Daniele Dal Moro è peggio di prima.

Non è la prima volta che i due si lasciano, ma questa volta la rottura sarebbe definitiva: entrambi sono apparsi estremamente frustrati dalle lamentele ricevute da parte dei fan sui social.

Oriana, in particolar modo, durante una diretta su Instagram ha dichiarato di voler essere trattata da adulta, cosa che ritiene non stia accadendo allo stato attuale.

Ma secondo i fan della Oriele i due avrebbero ancora molto di cui rispondere, e in particolare Oriana, che è già stata avvistata con un altro uomo…

Scenate imbarazzanti al ristorante: la parola di Soleil

L’ultima discussione tra i due sarebbe avvenuta in un locale in Sardegna. A testimoniare a riguardo è stata Soleil Serge, che in un messaggio inviato a Deianira Marzano ha spiegato la vicenda: Oriana era venuta a trovarla in Sardegna, ma ha iniziato a dare problemi a lei e a Chadia Rodriguez appena giunta sul luogo dell’incontro.

Anche successivamente, quando si è avvicinata a Daniele per chiedere spiegazioni, Soleil racconta l’aggressività di Oriana: ci sarebbe stata un’azzuffata, da cui Soleil si è allontanata. La notizia della rottura tra Oriana e Daniele è arrivata il giorno dopo.

Le accuse su Twitter, Oriana risponde: non uno, ma tre

Nonostante le varie testimonianze a suo sfavore, Oriana si è sempre difesa da ogni accusa: “Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. […] Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto, ok? Come l’altra persona ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra.“, e ancora: “Mi ha lasciato lui, mi ha portato in stazione. E ora dice di averlo saputo durante una diretta? Mi piacevano i soldi? Scusa, ma quali? Ricordo che sono sempre stata io ad andare a Verona a sistemare le cose, di persona. E non con messaggini mostrati pubblicamente.”.

E alle accuse postate su Twitter, da parte di alcuni testimoni che l’hanno vista salire in macchina con un uomo, ha risposto: “Non sono salita solo su una macchina, ma su tre. Registravo storie per lavoro e tra un costume e l’altro sono salita in diverse Porsche. Così sono io, una porschera.”.