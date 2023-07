Benedetta Rossi, emozione alle stelle | Il grande traguardo ha commosso tutti

La cuoca amica delle casalinghe e dei casalinghi riceve grandi soddisfazioni: nessuno ci avrebbe mai davvero pensato.

Il successo di Benedetta Rossi è partito dal web, ma oggi ha il suo spazio in televisione grazie alla sua bravura in cucina, ma soprattutto per via del suo atteggiamento accogliente e l’immagine della “donna del popolo”.

Nel giro di pochi anni, Benedetta ha pubblicato il libro omonimo rispetto al suo canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, e ha iniziato il suo programma televisivo Fatto in casa per voi, in onda ormai dal 2018.

La sua affabilità e la semplicità propria di Benedetta così come delle sue ricette, l’hanno portata sulla cresta dell’onda dopo anni di programmi di cucina sofisticata e gourmet che, diciamolo, hanno un po’ stancato il pubblico a casa.

Finalmente Benedetta raccoglie i frutti del suo duro lavoro, e in modo particolare in questi giorni ha festeggiato un traguardo abbastanza inaspettato che ha condiviso piena di gioia.

“Il regalo più bello” per Benedetta

“Tanti Auguri Zia Giulietta!!!”, scrive Benedetta Rossi dal suo profilo Instagram @fattoincasadabenedetta, “Oggi mi hai detto che il regalo più bello è quello di poter stare ancora una volta tutti insieme, ed hai proprio ragione. Ti voglio bene”, ha concluso la cuoca nella didascalia.

99 sono gli anni compiuti dalla zia Giulietta, che si mostra molto allega con una torta di pasticceria davanti – chissà se è opera proprio della nipote? Intorno a lei una famiglia molto felice di essere riunita per un evento tanto gioioso.

La famiglia Rossi

Almeno per il momento, Benedetta Rossi non sembra essere cambiata da quando ha raggiunto tante persone con la sua cucina, ottenendo un grande successo con i suoi libri, programmi, canali web. I valori antichi, come quello della famiglia, sembrano essere ancora al centro del suo mondo, e lo dimostra anche pubblicando questo tipo di contenuti che le si addicono molto.

La semplicità, la genuinità hanno fatto di Benedetta la beniamina moderna delle case italiane, e ormai parlare delle sue ricette non è cosa rara. Il cartone che la vede come protagonista, Superbenny, ha anche vinto il premio per la migliore serie Kids nell’ambito dei Diversity Media Awards: un traguardo di cui Benedetta va sicuramente fiera, e di cui potrebbe potenzialmente vantarsi.