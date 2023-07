Vasco Rossi, l’annuncio arriva dal figlio | Tante lacrime per il cantante

Il video postato da Lorenzo commuove il web. Il ricordo del rapporto difficile col padre: “Le lacrime continueranno a scendere…”

Lorenzo Rossi ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole e con le lacrime agli occhi. Lo speaker radiofonico, figlio del celebre cantante Vasco Rossi, ha parlato di un momento particolarmente emotivo vissuto di recente in un post su Instagram

Lorenzo, nato nel 1986, è il primogenito del cantante rock modenese, nato nello stesso anno del fratello Davide, ma da madri diverse: Lorenzo infatti nasce dal rapporto tra “Blasco” e Gabriela Sturani, mentre Davide, disk jockey, dalla relazione con Stefania Trucillo. Un terzo figlio, Luca, nascerà nel 1991 dal rapporto con Laura Schmidt.

Purtroppo, la storia di Lorenzo non è delle più semplici: ha infatti conosciuto il padre solo nel 2000, quando aveva già quattordici anni. Ha trascorso la sua adolescenza senza un padre, ma non gli ha mai portato rancore, comprendendo le ragioni dietro l’allontanamento di Vasco dal contesto famigliare.

Oggi il rapporto tra i due sembra essersi risanato da qualsiasi iniziale imbarazzo: Lorenzo è un deejay avviato, e incontra regolarmente il padre. A cui ha fatto conoscere una persona molto speciale…

La famiglia di Lorenzo: sotto al palco ci sono anche loro

A differenza del padre, Lorenzo è un uomo di famiglia: è infatti sposato con Carlotta Quaranta, sua storica fidanzata. La coppia ha avuto due bambine: Lavinia, nata nel 2017, e Lucrezia. Ed è proprio la primogenita, che oggi ha sei anni, ad essere stata protagonista di un momento che ha commosso Lorenzo e il pubblico, ma soprattutto Vasco Rossi.

In occasione del concerto tenutosi a Bologna il 9 Giugno 2023, infatti, alla famiglia di Lorenzo è stato garantito il libero accesso al backstage del palco. La piccola Lavinia era in prima fila, a guardare quel “nonno” dall’atteggiamento giovane e rock, così lontano dalla normale definizione del caso. Affascinata, lo ha fissato tutto il tempo: finché Vasco stesso non si è avvicinato a lei…

Lo sguardo dolce di Blasco e le risate della nipotina

Pare che vedere il nonno esibirsi fosse un sogno di Lavinia. Lo ha raccontato Lorenzo stesso, riportando che la figlia, nel vedere il video di un concerto, aveva definito le persone nel pubblico come “tanti sassolini”.

Il suo sogno si è finalmente avverato, e in maniera molto speciale: Vasco le si è avvicinato mentre cantava “Ridere di te” e i due hanno condiviso un dolce sorriso. “Ieri i tuoi occhi azzurro cielo, hanno visto che non sono ‘sassolini’, ma persone che amano il nonno come lo ami tu, come lo amo io. [… ]Quel nonno che ieri ci ha regalato un momento indimenticabile.”, ha scritto Lorenzo. “Il momento più dolce della mia vita, uno sguardo lungo un’eternità e un ricordo che rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori e nelle nostre lacrime, che continueranno a scendere ogni volta che guarderemo questo video meraviglioso. Ma ancor più indimenticabile è il tuo abbraccio, forte, fortissimo, dopo che il nonno ti ha salutata. […] Quel tuo abbraccio mentre piangevo dall’emozione ha cancellato dalla mia vita anni di tristezze, sofferenze e dolore.”.