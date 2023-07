Alessia Marcuzzi, chi ha visto la sua casa? Uno spettacolo fuori dal comune

L’eleganza della conduttrice si riflette perfettamente nella scelta dell’arredamento. La casa dei sogni di Alessia spunta in ogni foto!

Alessia Marcuzzi ha una casa da sogno. Non c’erano dubbi, dato lo stile che da sempre contraddistingue la conduttrice, ma l’avete mai vista? Compare sempre nelle foto che posta su Instagram.

Alessia Marcuzzi è un’icona televisiva italiana con un talento innato per l’intrattenimento. Con la sua personalità carismatica e la sua bellezza affascinante, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

La sua carriera è stata costellata di successi, dalla conduzione di programmi di grande successo al ruolo di opinionista televisiva. Oltre alla sua abilità nel tenere il pubblico incollato allo schermo, Alessia è anche una donna poliedrica, con una passione per la moda e un impegno costante nel sociale.

Ma dove vive Alessia? La casa che compare nelle sue foto si trova in una città molto importante, ma soprattutto lei non la divide con nessuno. Infatti…

La rottura con Paolo: una stanza tutta per sè

A seguito della rottura, nel 2022, con il marito Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, Alessia è rimasta nella sua abitazione. Nella casa però è logico pensare che abitino anche i suoi figli: Tommaso, nato nel 2004 dalla relazione con l’ex calciatore Simone Inzaghi, e Mia, nata nel 2011 dall’unione tra Alessia e l’imprenditore e cantante Francesco Facchinetti.

Felice e sola, Alessia ha la totale libertà sul suo appartamento, che ha arredato con stile e con una palette di colori chiari.

Una palette autunnale e mobili moderni: la casa di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi abita nel quartiere Flaminio di Roma. Iconico, e protagonista di molti dei suoi selfie, è il divano in pelle marrone che compare nel salotto di casa; il resto della stanza predilige toni chiari e luminosi, con poche e selezionate decorazioni alle pareti, tra foto e quadri di design; a dare un tocco scuro all’ambiente sono i tappeti grigi. In cucina, invece, preferisce mobili scuri e una moderna isola, utilizzata anche come tavolo per pranzi e cene.

A completare il quadro sono la camera da letto, quasi interamente bianca, con piccoli dettagli dorati e uno specchio a parete intera, e l’ampio terrazzo esterno: un vero e proprio giardino sommerso dai fiori: anche in questo caso Alessia mantiene una palette monocromatica, preferendo le rose bianche. Un simbolo di leggerezza e sincerità, che rispecchia perfettamente la sua personalità.